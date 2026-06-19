Европа стремится к независимости в космосе: Гате Спаке получила инвестиции в 6,3 млн евро

·22·Технологии
Европа стремится к независимости в космосе: Гате Спаке получила инвестиции в 6,3 млн евро

Австрийский стартап Гате Спаке получил финансовую поддержку в размере 6,3 млн евро от Европейского совета по инновациям (ЭИК) в рамках проекта по разработке химических двигательных установок для спутников. Эти инвестиции являются частью масштабных усилий Европейского союза по снижению зависимости от иностранных поставщиков в области космических технологий и укреплению стратегического суверенитета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным Иксбт.ком, Гате Спаке стала единственной космической компанией среди 38 участников, победивших на текущем этапе отбора. Данные средства будут направлены на запуск серийного производства двигательных систем. Ожидается, что первый продукт компании совершит свой первый полет в космос в феврале следующего года на борту австрийского спутника БеаконСат.

Стратегическая значимость и технологические возможности

Основанная в 2022 году выпускниками Венского технического университета, компания Гате Спаке сегодня занимается созданием компактных двигательных систем для спутников, космических капсул и спускаемых аппаратов. Основной продукт компании — система Джетпак — является стандартизированной и предназначена для спутников класса ЭСПА. Самая маленькая версия Джетпак С производится в течение 9 месяцев, а ее стоимость начинается от 450 тысяч евро.

Руководитель компании Мориц Новак подчеркнул, что космические технологии рассматриваются не только как коммерческий продукт, но и как часть критически важной инфраструктуры. Поскольку плотность аппаратов на орбите растет, резко возрос спрос на надежные двигатели, чтобы спутники могли избегать столкновений и контролируемо сходить с орбиты после завершения своей миссии.

Основные факторы спроса на рынке

По мнению экспертов, потребность в таких двигательных системах формируется благодаря трем основным направлениям:

  • Запуск большого количества спутников в рамках совместных миссий и необходимость их перехода на отдельные рабочие орбиты;
  • Развитие миссий по техническому обслуживанию и дозаправке орбитальных аппаратов;
  • Рост рисков, связанных с космическим мусором, и новые требования регулирующих органов по безопасности.
Гате Спаке также участвует в проекте АСТРАЛ Европейского космического агентства (ESA). Этот проект направлен на демонстрацию технологии автоматической дозаправки спутников в космосе. Ожидается, что к 2028 году будут протестированы стыковка двух аппаратов и передача топлива.

Хотя Гате Спаке является относительно небольшим игроком на глобальном космическом рынке, ее вертикально интегрированная производственная цепочка и способность поставлять продукцию в короткие сроки дают большое преимущество. На данный момент общий объем привлеченных инвестиций компании достиг 22 млн долларов, и сейчас формируется портфель новых контрактов на 2027 год.

КосмосТехнологииGate SpaceСпутникиИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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