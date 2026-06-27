Греция впервые в истории отправит своего астронавта на Международную космическую станцию

Правительство Греции официально объявило о подготовке к первой в истории страны пилотируемой космической миссии. Этот исторический шаг является важной частью новой национальной космической стратегии Греции, рассчитанной до 2035 года, и выводит амбиции страны в области исследования космоса на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Согласно данным канцелярии премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, первым греком, который отправится в космос, станет специалист Европейского космического агентства (ESA), астроном и врач космической медицины Адрианос Големис. Миссия планируется в ближайшие два года, а ее продолжительность, как ожидается, составит до трех недель.

Научные исследования и стратегические цели

Во время пребывания на Международной космической станции (ИСС) Адрианос Големис проведет ряд научных экспериментов, подготовленных десятками греческих научных групп, университетов и исследовательских организаций. Хотя точные направления исследований пока не раскрыты, этот проект оценивается как огромный скачок для национальной науки.

Правительство Греции также привлекло серьезные финансовые ресурсы для развития этой области. В частности, в течение следующих четырех лет на космические проекты из европейских фондов будет выделено около 350 миллионов евро. Эти средства будут направлены не только на организацию полета, но и на развитие аэрокосмической инфраструктуры в стране.

На встрече с участием министра цифрового управления и AI Димитриса Папастергиу было подчеркнуто, что эта миссия откроет перед греческими учеными новые двери на международной арене. Одной из главных целей проекта является расширение участия местных технологических компаний в космической индустрии и коммерциализация инновационных решений.

Экономическая эффективность и перспективы будущего

Правительство рассчитывает получить от этого полета не только научную, но и значительную экономическую выгоду. Ожидается, что новые заказы и партнерские связи в аэрокосмической сфере для греческих компаний окажут положительное влияние на экономику страны. Таким образом, Греция стремится занять прочное место в ряду немногих европейских государств, разрабатывающих космические технологии.

Несмотря на то, что с момента начала работы Международной космической станции прошло более четверти века, для Греции эта миссия станет первым опытом отправки своего представителя на орбиту. Это событие ознаменует начало новой эры освоения космоса для страны и послужит повышению интереса к инженерии и фундаментальным наукам среди молодого поколения.