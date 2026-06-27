Техногиганты Азии отвечают на экспортные ограничения США в сфере AI

Глобальная конкуренция в области искусственного интеллекта перешла на новый этап. После того как правительство США ввело запрет на экспорт самых мощных моделей Mythos и Fable 5 от компании Anthropic, азиатские стартапы начали стремиться заполнить этот вакуум. Компании из Китая и Японии представили свои альтернативные разработки с целью снижения зависимости от американских технологий. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в материале.

В частности, ведущий представитель Китая в сфере кибербезопасности, компания 360, анонсировала новый AI-инструмент под названием Tulongfeng. Разработчики утверждают, что по своим возможностям эта модель может полноценно конкурировать с системой Mythos от Anthropic. Mythos в настоящее время считается настолько мощной и стратегически значимой, что администрация Дональда Трампа строго запретила ее вывоз за пределы США.

Новые разработки Японии и Китая

Японский стартап Sakana AI также запустил свою модель под названием Fugu (в переводе с японского — «рыба-фугу»). Представители компании сообщили изданию TechCrunch, что эта модель не только может сравниться с Fable 5, но и обладает способностью координировать другие модели через различные API-интерфейсы. Это делает ее крайне удобной для сложных агентных систем.

Хотя представители Sakana AI называют совпадение выхода нового продукта с американскими запретами «случайностью», на своем веб-сайте они рекламируют его под слоганом «передовые возможности без рисков экспортного контроля». Это обещает бизнесу и государственным учреждениям региона технологическую независимость, свободную от политических ограничений.

Компания Sakana AI была основана в 2023 году бывшими исследователями Google Реном Ито, Лионом Джонсом и Дэвидом Ха. Создаваемые ими модели отличаются эффективной работой с небольшими наборами данных и адаптацией именно под японский язык и культуру. Это делает продукт более привлекательным на местном рынке по сравнению с американскими нейросетями.

Геополитические последствия и будущее AI

Несмотря на появление новых моделей, эксперты не ожидают полного разрыва азиатского рынка с американскими технологиями. Сооснователь Sakana AI Рен Ито в своем выступлении на саммите G7 подчеркнул, что модели из США по-прежнему важны для Азии, однако Вашингтон должен сохранить доступ к технологиям для своих союзников.

На данный момент ситуация складывается следующим образом:

США из соображений национальной безопасности блокируют самые мощные AI-модели (Mythos, Fable 5);

Китай (360) и Япония (Sakana AI) оперативно выводят на рынок свои альтернативы;

Региональные компании отдают предпочтение технологиям, защищенным от политических санкций;

Формируются новые технологические центры, разрушающие монополию в сфере AI.

По мнению экспертов, подобные экспортные ограничения в долгосрочной перспективе могут привести к сокращению доли американских компаний на глобальном рынке и ускорить развитие независимых AI-экосистем в других странах.