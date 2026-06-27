SpaceX построит собственный газопровод Старпипе: новая эра в логистике Starbase

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, приступает к строительству частного метанового газопровода для обеспечения бесперебойной подачи топлива на космодром Starbase в Техасе. Этот проект под названием Старпипе является стратегическим шагом на пути к увеличению частоты запусков системы ракет Starship и оптимизации логистических затрат. Ожидается, что новый объект инфраструктуры значительно ускорит процесс подготовки космических кораблей к полетам. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно документам, представленным дочерней компанией Лоне Стар Минералс Девелопмент ЛЛК, начало строительства Старпипе запланировано на 7 июля 2026 года. Срок завершения проекта и ввода в эксплуатацию намечен на 26 января 2027 года. По данным иксбт.ком, эта трубопроводная линия соединит промышленную зону к северу от судоходного канала Браунсвилла с пусковым комплексом Starbase.

Ограничение логистической зависимости

В настоящее время метан, необходимый для испытаний и полетов Starship, доставляется на космодром с помощью многочисленных автоцистерн. Движение десятков грузовиков перед каждым крупным запуском не только создает сложную логистическую цепочку, но и замедляет процесс подготовки. После запуска Старпипе метан будет поступать напрямую по трубе и сжижаться на специальных установках рядом со стартовой площадкой.

Длина нового газопровода составит примерно 13 километров, а диаметр — около 40 сантиметров. Эти параметры позволят полностью покрыть будущие потребности космодрома и автоматизировать процесс заправки топливом. Данный проект является частью масштабной стратегии автономии SpaceX, направленной на снижение зависимости от внешних поставщиков.

На пути к полностью автономному космодрому

Помимо метана, для полетов Starship требуются огромные объемы жидкого кислорода и жидкого азота. С этой целью SpaceX продолжает строительство собственной установки разделения воздуха (АСУ) рядом с пусковым комплексом. Совместная работа Старпипе и этого завода превратит комплекс Starbase в практически полностью независимый энергетический и топливный центр.

Интересно, что местоположение Starbase изначально выбиралось с учетом того, что в окрестностях планировалось проложить государственный метановый трубопровод. Однако из-за того, что этот государственный проект не был реализован, компания в течение многих лет была вынуждена перевозить топливо грузовиками. Теперь SpaceX решила решить эту проблему своими силами.

Последние успехи компании, включая продолжительные огневые испытания прототипа Шип С40 и первый полет многоразовой капсулы Старфалл, свидетельствуют о том, что проект Starship приближается к финальной стадии. Инфраструктурные проекты, такие как Старпипе, служат фундаментом для организации регулярных полетов на Марс и Луну.