Стартап в области искусственного интеллекта Игоря Бабушкин привлёк 1,1 млрд долларов инвестиций

Новый стартап оказался в центре внимания, продемонстрировав беспрецедентный объём финансирования за короткий срок на рынке искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, Ривер AI, основанная одним из создателей xAI Игорем Бабушкин, всего за два месяца работы смогла привлечь 1,1 млрд долларов в рамках посевного раунда и раунда серии А. Крупнейший раунд финансирования возглавили инвестиционные компании Генерал Каталйст и АМП ПБК. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Кроме того, свои средства в проект вложили крупные инвесторы, включая NVIDIA, AMD Вентурес, Й Комбинатор и Темасек. Напомним, АМП ПБК была основана в 2026 году бывшим генеральным партнёром Andreessen Horowitz Анжни Мидхой, которая ранее поддерживала такие проекты, как Блак Форест Лабс, Mistral AI, ЛМАрена и ОпенРутер.

Перестроить архитектуру искусственного интеллекта с нуля

Ривер AI впервые привлекла внимание общественности в июне этого года, заявив о своей особой миссии. Игорь Бабушкин, ранее работавший в области искусственного интеллекта в DeepMind и OpenAI, намерен начать разработку технологий искусственного интеллекта с нуля — начиная с процесса обучения моделей. Главная цель компании — не создание систем, полностью заменяющих человеческий труд, а превращение агентов в персонализированных помощников, которых можно обучать под конкретного пользователя.

По словам основателя, для достижения такого результата потребуется полностью перестроить технологический стек. Он будет включать процесс обучения, модели, продуктовый слой и новое аппаратное обеспечение, призванное сделать персональный искусственный интеллект более близким к повседневной жизни человека. Проект планирует создать не просто систему, выполняющую задания, а компаньона, который предугадывает потребности пользователя и действует в его интересах.

Новые возможности для разработчиков и предприятий

В настоящее время Ривер AI предоставляет АПИ-сервис с фиксированными ценами за миллионы токенов на основе открытых моделей. Этот API позволяет разработчикам настраивать модели с помощью технологий усиленного обучения и низкоуровневой адаптации. Продукты компании открывают пользователям возможность превращать открытые модели в действительно персонализированные системы и удобно работать с ними вместо управления моделями, которыми они не владеют.

По мнению специалистов рынка, столь крупные инвестиции свидетельствуют о высокой активности в отрасли, а Ривер AI появилась в подходящий момент. Сегодня крупные предприятия стремятся контролировать своё будущее в сфере искусственного интеллекта с помощью моделей с открытыми весами. Компания обещает решать сложные задачи именно в этом направлении быстро и экономично благодаря новым облачным решениям.

Согласно масштабному видению компании, в будущем у каждого человека будет персональный агент, которого он обучил сам и который работает в его интересах. Рост популярности локальных персональных агентов, таких как OpenClaw, а также сотрудничество NVIDIA с производителями компьютеров Dell, Microsoft и HP показывают, что это направление становится всё более востребованным. Время покажет, чем технология Ривер AI будет отличаться на практике, однако стартап начинает свой путь с большими финансовыми возможностями.