Руководитель проекта Apple Vision Pro перешел в команду OpenAI

·2·Технологии
Руководитель проекта Apple Vision Pro перешел в команду OpenAI

Вице-президент Пол Мид, работавший над одним из самых важных проектов корпорации Apple — устройством Vision Pro, неожиданно покинул компанию. По сообщению аналитика Bloomberg Марка Гурмана, опытный инженер теперь будет работать в отделе аппаратного обеспечения (хардваре) компании OpenAI. Этот трансфер свидетельствует о том, что конкуренция между двумя технологическими гигантами вышла на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Пол Мид работал не только над гарнитурой Vision Pro, но и над умными очками на базе искусственного интеллекта, которые Apple планирует представить в следующем году. Его уход является значительной потерей для купертиноцев, так как Мид был одним из лиц, ответственных за самые сложные инженерные решения компании. Теперь он поможет OpenAI в создании устройств с искусственным интеллектом нового поколения.

Кадровые перестановки и внутренние реформы

По мнению экспертов, причиной данного увольнения могли стать ожидаемые изменения в руководстве Apple. Согласно данным, ожидается, что глава отдела аппаратного обеспечения Джон Тернус в ближайшем будущем займет место Тима Кука. Процесс структурных изменений и переформирования команды, проводимый Тернусом, вызвал недовольство некоторых высокопоставленных руководителей, что вынудило их искать работу в других компаниях.

Хотя устройство Apple Vision Pro технически безупречно, оно не достигло ожидаемого успеха на рынке из-за слишком высокой цены и неудобств при использовании. Компания в настоящее время работает над более доступными и компактными умными очками, чтобы конкурировать с Meta. Учитывая, что Пол Мид возглавлял именно этот проект, его уход может повлиять на сроки реализации.

OpenAI и амбиции в области аппаратного обеспечения

Компания OpenAI также не намерена ограничиваться только программным обеспечением. Стартап под руководством Сэма Альтмана уже начал работу над новым типом устройства в сотрудничестве с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. По словам Сэма Альтмана, этот гаджет не будет постоянно удерживать внимание человека, как iPhone, а станет инструментом, предлагающим «более спокойный и умиротворенный» пользовательский опыт.

Эти изменения значимы и для технологического рынка Узбекистана. Хотя продукция Apple пользуется в нашей стране большим авторитетом, дорогостоящие устройства, такие как Vision Pro, не стали массовыми. Если в сотрудничестве OpenAI и Пола Мида будут созданы более доступные и адаптированные для повседневной жизни АИ-гаджеты, это неизбежно вызовет большой интерес и среди местных пользователей.

На данный момент и Apple, и OpenAI отказались дать официальный комментарий по поводу этого кадрового перехода. Однако отраслевые специалисты подчеркивают, что опыт Пола Мида будет иметь решающее значение для выхода OpenAI на рынок аппаратного обеспечения.

AppleOpenAIVision ProИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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