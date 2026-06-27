Руководитель проекта Apple Vision Pro перешел в команду OpenAI

Вице-президент Пол Мид, работавший над одним из самых важных проектов корпорации Apple — устройством Vision Pro, неожиданно покинул компанию. По сообщению аналитика Bloomberg Марка Гурмана, опытный инженер теперь будет работать в отделе аппаратного обеспечения (хардваре) компании OpenAI. Этот трансфер свидетельствует о том, что конкуренция между двумя технологическими гигантами вышла на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Пол Мид работал не только над гарнитурой Vision Pro, но и над умными очками на базе искусственного интеллекта, которые Apple планирует представить в следующем году. Его уход является значительной потерей для купертиноцев, так как Мид был одним из лиц, ответственных за самые сложные инженерные решения компании. Теперь он поможет OpenAI в создании устройств с искусственным интеллектом нового поколения.

Кадровые перестановки и внутренние реформы

По мнению экспертов, причиной данного увольнения могли стать ожидаемые изменения в руководстве Apple. Согласно данным, ожидается, что глава отдела аппаратного обеспечения Джон Тернус в ближайшем будущем займет место Тима Кука. Процесс структурных изменений и переформирования команды, проводимый Тернусом, вызвал недовольство некоторых высокопоставленных руководителей, что вынудило их искать работу в других компаниях.

Хотя устройство Apple Vision Pro технически безупречно, оно не достигло ожидаемого успеха на рынке из-за слишком высокой цены и неудобств при использовании. Компания в настоящее время работает над более доступными и компактными умными очками, чтобы конкурировать с Meta. Учитывая, что Пол Мид возглавлял именно этот проект, его уход может повлиять на сроки реализации.

OpenAI и амбиции в области аппаратного обеспечения

Компания OpenAI также не намерена ограничиваться только программным обеспечением. Стартап под руководством Сэма Альтмана уже начал работу над новым типом устройства в сотрудничестве с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. По словам Сэма Альтмана, этот гаджет не будет постоянно удерживать внимание человека, как iPhone, а станет инструментом, предлагающим «более спокойный и умиротворенный» пользовательский опыт.

Эти изменения значимы и для технологического рынка Узбекистана. Хотя продукция Apple пользуется в нашей стране большим авторитетом, дорогостоящие устройства, такие как Vision Pro, не стали массовыми. Если в сотрудничестве OpenAI и Пола Мида будут созданы более доступные и адаптированные для повседневной жизни АИ-гаджеты, это неизбежно вызовет большой интерес и среди местных пользователей.

На данный момент и Apple, и OpenAI отказались дать официальный комментарий по поводу этого кадрового перехода. Однако отраслевые специалисты подчеркивают, что опыт Пола Мида будет иметь решающее значение для выхода OpenAI на рынок аппаратного обеспечения.