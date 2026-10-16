Китайская полиция готовится принять на службу роботов Фукси (видео)

·50·Технологии
Китайская полиция готовится принять на службу роботов Фукси (видео)

Правоохранительные органы Китая продолжают привлекать самые современные технологии для обеспечения общественной безопасности и борьбы с беспорядками. В стране начали тестировать новый тип роботов-полицейских, вооруженных специальной дубинкой и защитным щитом.

По информации японского информационного агентства Кёдо, эти человекоподобные (гуманоидные) роботы осваивают навыки наведения порядка в общественных местах и реального применения силы.

На что способны гуманоиды «Фукси»?

Стали известны основные функциональные возможности роботов серии «Фукси», участвующих в испытательном процессе:

  • Патрулирование и контроль подозрительных лиц: Роботы самостоятельно патрулируют улицы и многолюдные места, а также с помощью камер распознавания лиц и искусственного интеллекта оперативно выявляют подозрительных лиц;

  • Применение силы и сдерживание: Закрепленные на руках резиновая дубинка и полицейский щит позволяют этим андроидам наносить удары правонарушителям, оттеснять оказавших сопротивление щитом и сдерживать натиск толпы;

  • Интеграция с вооруженными силами: В настоящее время эти машины находятся на стадии полевых и тренировочных испытаний.

Человек и машина на совместной службе

Согласно планам на будущее, роботы «Фукси» не заменят традиционных сотрудников полиции полностью, а станут их непосредственными напарниками:

  • Совместные боевые группы: В будущем планируется привлекать роботов к несению службы вместе с вооруженными сотрудниками полиции и выставлять на передовую в сложных ситуациях;

  • Минимизация угроз: Такой подход направлен на резкое сокращение рисков для жизни и здоровья полицейских во время вооруженных столкновений или массовых беспорядков.

Этот опыт Китая свидетельствует о том, что концепция безопасности в городах будущего может полностью перейти под контроль робототехники и искусственного интеллекта.

гуманоид Fuxiинформационное агентство Kyodoправоохранительные органы Китаяполицейские роботы Китая
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожейКомпания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей1 июля 16:56Начались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla OptimusНачались поставки комплектующих для массового производства роботов Tesla Optimus25 июня 12:56Uber полностью продала свою долю в компании Серве Роботикс, занимающейся автономной доставкойUber полностью продала свою долю в компании Серве Роботикс, занимающейся автономной доставкой12 августа 01:23BYD впервые продемонстрирует гуманоидных роботов общественностиBYD впервые продемонстрирует гуманоидных роботов общественности7 августа 15:12Сотрудничество NVIDIA и Японии: новая эра AI для промышленных роботовСотрудничество NVIDIA и Японии: новая эра AI для промышленных роботов20 июля 02:28Битва гуманоидных роботов: Агилитй Роботикс открыла новый центр рядом с заводом TeslaБитва гуманоидных роботов: Агилитй Роботикс открыла новый центр рядом с заводом Tesla18 июля 01:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Объявлены новые цены на iPhone 18 Pro Max
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Цены на iPhone 18 Pro и Pro Max на 10 октября
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети