Китайская полиция готовится принять на службу роботов Фукси (видео)

Правоохранительные органы Китая продолжают привлекать самые современные технологии для обеспечения общественной безопасности и борьбы с беспорядками. В стране начали тестировать новый тип роботов-полицейских, вооруженных специальной дубинкой и защитным щитом.

По информации японского информационного агентства Кёдо, эти человекоподобные (гуманоидные) роботы осваивают навыки наведения порядка в общественных местах и реального применения силы.

На что способны гуманоиды «Фукси»?

Стали известны основные функциональные возможности роботов серии «Фукси», участвующих в испытательном процессе:

Патрулирование и контроль подозрительных лиц: Роботы самостоятельно патрулируют улицы и многолюдные места, а также с помощью камер распознавания лиц и искусственного интеллекта оперативно выявляют подозрительных лиц;

Применение силы и сдерживание: Закрепленные на руках резиновая дубинка и полицейский щит позволяют этим андроидам наносить удары правонарушителям, оттеснять оказавших сопротивление щитом и сдерживать натиск толпы;

Интеграция с вооруженными силами: В настоящее время эти машины находятся на стадии полевых и тренировочных испытаний.

Человек и машина на совместной службе

Согласно планам на будущее, роботы «Фукси» не заменят традиционных сотрудников полиции полностью, а станут их непосредственными напарниками:

Совместные боевые группы: В будущем планируется привлекать роботов к несению службы вместе с вооруженными сотрудниками полиции и выставлять на передовую в сложных ситуациях;

Минимизация угроз: Такой подход направлен на резкое сокращение рисков для жизни и здоровья полицейских во время вооруженных столкновений или массовых беспорядков.

Этот опыт Китая свидетельствует о том, что концепция безопасности в городах будущего может полностью перейти под контроль робототехники и искусственного интеллекта.