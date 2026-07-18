Битва гуманоидных роботов: Агилитй Роботикс открыла новый центр рядом с заводом Tesla

·0·Технологии
Битва гуманоидных роботов: Агилитй Роботикс открыла новый центр рядом с заводом Tesla

В мире робототехники конкуренция выходит на новый уровень. Компания Агилитй Роботикс запустила в городе Фримонт, штат Калифорния, крупный комплекс площадью 60 000 квадратных футов, предназначенный для обучения и тестирования своих гуманоидных роботов. Примечательно, что этот объект расположен всего в нескольких километрах от завода Tesla, где компания планирует производить роботов Optimus. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В то время как Илон Маск прогнозирует, что проект Optimus станет крупнейшим продуктом в истории компании, у Агилитй Роботикс уже есть продукт, приносящий реальный доход. Робот компании под названием Дигит сегодня успешно используется в процессах транспортировки грузов и логистики на складах таких гигантов, как Amazon, ГКсО и Toyota. По данным TechCrunch, компания уже сформировала портфель заказов на сумму 300 миллионов долларов.

Практический опыт и вопросы безопасности

По словам генерального директора Агилитй Роботикс Пегги Джонсон, присутствие такого конкурента, как Tesla, поблизости является позитивным фактором для развития отрасли. Она подчеркивает, что Агилитй уже прошла стадию коммерциализации и накопила большой опыт в интеграции роботов в ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий, а также в адаптации их к стандартам безопасности.

Один из основателей компании Дэмион Шелтон, говоря о роли AI в робототехнике, уделил особое внимание вопросам безопасности. По его мнению, критически важные функции роботов, такие как безопасность передвижения и тормозные системы, не должны находиться под контролем генеративного AI. «В вопросах безопасности вам не нужна «креативность», как у AI, эти системы должны работать на основе строгих алгоритмов», — говорит Шелтон.

Искусственный интеллект и перспективы будущего

Тем не менее, Агилитй Роботикс использует возможности генеративного AI для масштабного программирования роботов. Спектр задач, которые может выполнять робот, очень широк, однако инженеров для ручного программирования каждой из них не хватает. АИ-модели, основанные на таких технологиях, как ChatGPT, решают именно эту проблему, позволяя роботам быстрее осваивать новые навыки.

Сегодня Агилитй Роботикс гордится следующими достижениями:

  • В логистическом центре ГКсО роботы Дигит успешно перенесли более 100 000 грузовых коробок;
  • Компания планирует стать первым производителем гуманоидных роботов, который выйдет на биржу в текущем году;
  • Установлено партнерство с такими глобальными брендами, как Amazon и Toyota.
Для развивающихся рынков такие технологии пока могут казаться далеким будущим, но автоматизация глобальной логистической цепочки, несомненно, полностью изменит стандарты складского хозяйства и производства в будущем. Эта конкуренция между Агилитй Роботикс и Tesla ускорит внедрение роботов в нашу повседневную жизнь.

Agility RoboticsTeslaOptimusDigitРобототехника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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