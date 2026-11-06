Новые цены на модели iPhone ДУО и 18 Pro

·110·Технологии
Новые цены на модели iPhone ДУО и 18 Pro
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  • По состоянию на 6 ноября 2026 года объявлены цены на смартфоны iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в серии iPhone 18.
  • Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, цвета и типа СИМ-карты.
  • Например, модель iPhone ДУО предлагается по цене от 2699 до 6799 долларов.
  • Отмечено, что указанные цены в торговых точках могут меняться ежедневно.

Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 18 на 6 ноября 2026 года. Среди предложений — iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Стоимость устройств установлена в зависимости от объема памяти, цвета и типа СИМ-карты.

Цены на iPhone ДУО:

• Версия с памятью 256 ГБ — 2699 долларов
• 512 ГБ — 3199 долларов
• 1 ТБ — 5499 долларов
• 2 ТБ — 6799 долларов

iPhone 18 Pro в конфигурации еСИМ + еСИМ:

• 256 ГБ Силвер — 1519 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1529 долларов
• 256 ГБ Блак — 1519 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1519 долларов
• 512 ГБ — 1779 долларов
• 1 ТБ — 2899 долларов

iPhone 18 Pro Max в конфигурации еСИМ + еСИМ:

• 256 ГБ Блак — 1699 долларов
• 256 ГБ Силвер — 1709 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1719 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1719 долларов
• 512 ГБ Блак — 1949 долларов
• 512 ГБ Силвер — 1999 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 1979 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 1949 долларов
• 1 ТБ — 2649 долларов

iPhone 18 Pro в конфигурации СИМ + еСИМ:

• 256 ГБ Силвер — 1579 долларов
• 256 ГБ Глакиер — 1579 долларов
• 256 ГБ Блак — 1649 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1649 долларов
• 512 ГБ — 1899 долларов
• 1 ТБ — 2799 долларов

iPhone 18 Pro Max в конфигурации СИМ + еСИМ:

• 256 ГБ Глакиер — 1739 долларов
• 256 ГБ Блак — 1719 долларов (по акционной цене)
• 256 ГБ Силвер — 1719 долларов
• 256 ГБ Бургундй — 1799 долларов
• 512 ГБ Блак — 1999 долларов
• 512 ГБ Силвер — 2019 долларов
• 512 ГБ Бургундй — 1999 долларов
• 512 ГБ Глакиер — 2019 долларов
• 1 ТБ Блак — 2649 долларов
• 1 ТБ Бургундй — 2649 долларов
• 1 ТБ Глакиер — 2999 долларов
• 1 ТБ Силвер — 2799 долларов

Цены в списке приведены по состоянию на 6 ноября 2026 года. Стоимость в точках продаж может меняться ежедневно.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DUO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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