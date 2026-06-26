Производитель роботов Дигит выходит на биржу с оценкой 2,5 миллиарда долларов

·33·Технологии
Производитель роботов Дигит выходит на биржу с оценкой 2,5 миллиарда долларов

Американская компания Агилитй Роботикс, считающаяся лидером в области технологий гуманоидных роботов, вступает в новый этап своей деятельности. Компания объявила о выходе на фондовый рынок путем слияния со специальной компанией по целевым слияниям и поглощениям (СПАК) Чурчилл Капитал Корп КсИ. В рамках данной сделки общая стоимость производителя оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Данная сделка позволит Агилитй Роботикс привлечь более 620 миллионов долларов нового капитала. Около 200 миллионов долларов из этих средств будут направлены новыми и существующими институциональными инвесторами. Руководство компании планирует потратить эти инвестиции на расширение производства роботов Дигит в5 нового поколения, выполнение текущих контрактов и расширение клиентской базы.

Революционный шаг в логистике и промышленности

Агилитй Роботикс была основана в 2015 году на базе исследований Университета штата Орегон, а ее основным продуктом стал двуногий гуманоидный робот Дигит. В отличие от многих прототипов, Дигит уже прошел испытания в реальных промышленных условиях и применяется в коммерческих проектах. В настоящее время эти роботы работают на девяти крупных объектах, включая склады логистического оператора ГКсО, Toyota Мотор Мануфактуринг Канада и Меркадо Либре.

За успехом компании стоит поддержка таких технологических гигантов, как NVIDIA, Amazon и СофтБанк Висион Фунд 2. Интерес столь крупных инвесторов свидетельствует о том, что рынок гуманоидной робототехники является одним из самых перспективных направлений AI и промышленной автоматизации.

  • На роботов Дигит в5 уже получены заказы на сумму более 300 миллионов долларов;
  • более 30 крупных компаний изучают возможность внедрения роботов в свои производственные системы;
  • Новый капитал послужит для многократного увеличения производственных мощностей.

Перспективы будущего и место на рынке

По словам генерального директора Агилитй Роботикс Пегги Джонсон, гуманоидные роботы играют решающую роль не только в восполнении дефицита трудовых ресурсов, но и в повышении стабильности цепочек поставок. Выполняя тяжелую и однообразную повторяющуюся работу, роботы помогают создать более безопасную рабочую среду для людей.

После завершения процесса выхода на биржу акции компании начнут торговаться под тикером АГЛТ. Хотя пока не раскрыто, на какой именно бирже состоится листинг, это событие считается важным сигналом для всей индустрии робототехники. По данным иКсБТ.ком, этот шаг ускорит популяризацию физических систем на базе AI.

Массовое производство гуманоидных роботов и их котировка на бирже показывают, что эта технология превратилась из лабораторного проекта в полноценную бизнес-модель. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, подобные автоматизированные системы в будущем могут иметь важное значение для повышения эффективности логистики.

Agility RoboticsDigitРобототехникаAIИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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