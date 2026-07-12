Новая глава в истории Tesla: линия Модел С и Модел Кс освобождена для роботов Optimus

Компания Tesla, совершившая настоящую революцию в мире электротранспорта, решила отказаться от своих самых известных моделей и сделать смелый шаг в будущее. Конвейерная линия на заводе во Фримонте, Калифорния, где более десяти лет производились флагманские электромобили Модел С и Модел Кс, была полностью демонтирована. Об этом сообщает издание иксбт.ком, ссылаясь на данные компании. Об этом Иксбт.ком сообщает издание.

Компания опубликовала видеоролик, отражающий этот процесс, под символическим названием «Конец эпохи». С помощью тяжелой техники бетонные основания, роботизированные манипуляторы и конвейерные системы были демонтированы всего за 46 дней. Теперь эта огромная площадь будет переоборудована для производства следующего крупного проекта Tesla — гуманоидных роботов Optimus.

Модел С и Модел Кс: Почетная отставка

Глава Tesla Илон Маск назвал это решение «почетной отставкой». Электромобиль Модел С, вышедший на рынок в 2012 году, доказал, что машины на электрической тяге могут успешно конкурировать с премиальными седанами с ДВС. Позже к нему присоединился кроссовер Модел Кс, ставший одним из самых узнаваемых символов бренда благодаря своим уникальным дверям.

Однако в последние годы продажи этих дорогостоящих моделей значительно снизились на фоне более доступных Модел 3 и Модел Й. Сегодня именно бюджетные модели обеспечивают основную часть дохода компании. По этой причине Tesla решила перенаправить ресурсы на более перспективные и высокотехнологичные направления.

Наступает эра роботов Optimus

Согласно плану Tesla, серийное производство третьего поколения роботов Optimus на обновленной площадке должно начаться в июле или августе текущего года. Хотя сейчас эти роботы выпускаются небольшими партиями, компания стремится в кратчайшие сроки нарастить объемы производства. К концу 2026 года показатель производства Optimus может достичь десятков и даже сотен тысяч единиц в год.

Илон Маск считает проект Optimus самым важным направлением в истории Tesla. По его мнению, в долгосрочной перспективе гуманоидные роботы могут принести компании больше прибыли, чем автомобилестроение, и стать самым массовым продуктом в мире. Планируется, что эти роботы будут помогать людям не только на заводах, но и в повседневной жизни.

В будущем Tesla планирует построить еще более крупный производственный комплекс на заводе Гига Тексас в Техасе. Ожидается, что там будет производиться миллионы роботов в год. Таким образом, заводские линии, которые когда-то приучили мир к электромобилям, теперь станут главным центром, ведущим человечество в эпоху роботизации.