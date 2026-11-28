Местное музыкальное и концертное агентство в Китае — Г-ДРАГОН в сотрудничестве с одним из лидеров в области робототехники, компанией Unitree Роботикс, запустило необычный проект. Стороны создают К-поп гёрл-группу, все участницы которой являются полноценными гуманоидными роботами.

Первое выступление в Гонконге и дебют в 2027 году

В специальном видеоролике, выпущенном в рамках проекта, были продемонстрированы сценические движения и хореография роботов-исполнителей. В частности, гуманоидные роботы привлекли внимание зрителей, станцевав под музыку на показе мод МАЧ 33, который прошел 16 ноября в Гонконге.