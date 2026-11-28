В Китае создают К-поп гёрл-группу, состоящую исключительно из гуманоидных роботов (видео)
Местное музыкальное и концертное агентство в Китае — Г-ДРАГОН в сотрудничестве с одним из лидеров в области робототехники, компанией Unitree Роботикс, запустило необычный проект. Стороны создают К-поп гёрл-группу, все участницы которой являются полноценными гуманоидными роботами.
Первое выступление в Гонконге и дебют в 2027 году
В специальном видеоролике, выпущенном в рамках проекта, были продемонстрированы сценические движения и хореография роботов-исполнителей. В частности, гуманоидные роботы привлекли внимание зрителей, станцевав под музыку на показе мод МАЧ 33, который прошел 16 ноября в Гонконге.
Официальный дебют новой группы роботов запланирован на январь 2027 года.
Основные детали проекта
Показатели
Официальные данные
Инициаторы проекта
Г-ДРАГОН (музыкальное и концертное агентство) и Unitree Роботикс
Концепция группы
К-поп гёрл-группа, состоящая из гуманоидных роботов
Первое публичное выступление
Исполнили танец на показе мод МАЧ 33 в Гонконге 16 ноября
Дата официального дебюта
Январь 2027 года
Как вы считаете, смогут ли музыкальные группы из гуманоидных роботов в будущем конкурировать на сцене с настоящими артистами и звездами К-поп?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью со своими близкими, которые следят за самыми необычными новостями из мира технологий, искусственного интеллекта и шоу-бизнеса!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…