Станция метро «Чинор» закрывается почти на два месяца

В связи с началом масштабных реконструкционных работ на станции метро «Чинор» Ташкентского метрополитена, станция будет закрыта с 13 июня на 50 дней. Об этом сообщило ГУП «Ташкентский метрополитен».

Сообщается, что в рамках проекта будут расширены зоны входа и выхода станции, а также установлены 4 современных лифта большой вместимости для создания комфортных условий для всех слоев населения. Кроме того, для повышения уровня обслуживания пассажиров планируется установка 12 дополнительных турникетов.

В связи с этим, для безопасного и качественного проведения реконструкционных работ станция метро «Чинор» будет временно закрыта для пассажиров с 13 июня по 1 августа.

Отмечается, что данные работы проводятся на основании поручений, данных заместителем Премьер-министра Ачилбаем Раматовым на совещании в Кабинете Министров 30 апреля 2026 года.

Для минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения непрерывности транспортного сообщения между станциями метро «Чинор» и «Янгихаёт» будут запущены специальные метробусы. Они будут курсировать по установленному графику, помогая жителям своевременно добираться до пунктов назначения.