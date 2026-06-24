В Узбекистане есть город, где проживает всего 9,5 тысяч человек

·44·Узбекистан
В Узбекистане есть город, где проживает всего 9,5 тысяч человек

По состоянию на 1 апреля 2026 года стало известно, что наименее населенным городом в Узбекистане является город Газган Навоийской области. Численность постоянного населения здесь составляет 9,5 тысяч человек.

Согласно данным Национального статистического комитета, второе место занимает Томдийский район Навоийской области. В этом районе проживает 15,3 тысячи человек.

Город Ширин Сырдарьинской области занял третье место с населением 19,4 тысячи человек. В Каровулбазарском районе Бухарской области проживает 20,7 тысячи человек.

Бозатовский, Муйнакский и Тахтакупырский районы Республики Каракалпакстан также вошли в список территорий с относительно низкой численностью населения.

Кроме того, в этот список попали Янгиобадский район Джизакской области, а также Конимехский и Учкудугский районы Навоийской области.

УзбекистанНаселениеНавоийская областьСтатистикаГазган
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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