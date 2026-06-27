В Узбекистане могут ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

·36·Узбекистан
В Узбекистане могут ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

В Узбекистане предлагается законодательно ограничить использование социальных сетей детьми, не достигшими 16 лет. Министерство дошкольного и школьного образования выступило с инициативой по разработке соответствующего законопроекта.

Министр Эзозхон Каримова заявила о необходимости усиления контроля за поведением учащихся в цифровой среде. По её словам, внутренние правила школ и ограничения на использование телефонов не приносят ожидаемого результата.

С помощью предлагаемого документа планируется установить четкие требования к использованию социальных сетей детьми и подростками. Также целью является формирование у учащихся культуры ответственного использования технологий.

После подготовки законопроекта планируется вынести его на общественное обсуждение. На данный момент подробная информация о точном порядке ограничений, охвате платформ и механизмах контроля не предоставлена.

Эзозхон КаримоваШкольное образованиеСоциальные сетиДетиЗаконопроект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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