Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар Ревуелто СВ

Легендарный итальянский производитель спортивных автомобилей Lamborghini представил улучшенную и экстремальную версию своего флагманского гибридного гиперкара. Новая модель Lamborghini Ревуелто СВ стала ярким воплощением богатого автомобильного ДНК бренда и, по словам генерального директора компании Стефана Винкельманна, одной из самых передовых и мощных модификаций в истории компании. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

По данным Иксбт.ком, автомобиль сохранил базовую конструкцию, но был создан под влиянием гоночных машин GT3. Инженерам удалось превратить обычную модель Ревуелто в пятую версию Супер Велоке (СВ), значительно улучшив её механическое сцепление с дорогой, прижимную силу и общую мощность.

Технические обновления и динамические характеристики

В основе гиперкара сохранился знаменитый 6,5-литровый двигатель В12, однако версия СВ получила увеличенную батарею ёмкостью 7,3 кВт·ч для питания трёх электромоторов. В результате суммарная мощность выросла на 50 л. с. и достигла 1051 л. с. Это позволяет автомобилю превзойти своего главного конкурента — Ferrari 849 Тестаросса.

Благодаря возросшей мощности автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Кроме того, новая модель создаёт на 80% больше прижимной силы по сравнению со стандартной версией благодаря новому переднему сплиттеру, красным аэродинамическим элементам и жёсткому фиксированному заднему спойлеру, установленному вместо активного элемента.

Гоночные технологии и управляемость

Подвеска автомобиля разработана с учётом опыта гоночного подразделения Lamborghini Скуадра Корсе. Новые амортизаторы можно вручную регулировать по сжатию и отбою, обеспечивая 14 уровней жёсткости на каждом колесе. Инженеры предлагают владельцам специально рекомендованные настройки для дорог общего пользования, трека и влажной погоды.

Тормозная система также была кардинально улучшена: спереди установлены новые карбон-керамические тормоза диаметром 420 мм, а сзади — 410 мм. Кроме того, технология 6Д-сенсоров, заимствованная у модели Темерарио, точно рассчитывает положение автомобиля и улучшает динамическое управление. В результате эффективность замедления при высоких нагрузках выросла на 11%.

В стандартную комплектацию входят полуслики Бридгестоне Потенза Раке Р, однако при желании можно выбрать шины Потенза Sport, предназначенные для переменчивых погодных условий. Ожидается, что этот эксклюзивный гиперкар вызовет большой интерес среди автолюбителей.