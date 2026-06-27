В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов

27 июня в 18:34:58 на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6, об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Бадахшан Афганистана на глубине 224 километров.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 499 километрах к юго-востоку от Ташкента. Подземные толчки ощутили и в ряде регионов Узбекистана.

Интенсивность ощущений была следующей:

• в Сурхандарьинской области 4–5 баллов, до эпицентра 261 км

• в Ферганской области 4 балла, 417 км

• в Джизакской области 4 балла, 417 км

• в Самаркандской области 4 балла, 421 км

• в Сырдарьинской области 4 балла, 424 км

• в Кашкадарьинской области 4 балла, 446 км

• в Андижанской области 3–4 балла, 477 км

• в Наманганской области 3–4 балла, 479 км

• в Ташкентской области 2–3 балла, 495 км

• в городе Ташкенте 2–3 балла, 499 км

• в Навоийской области 2 балла, 554 км

• в Бухарской области 2 балла, 597 км

Координаты землетрясения: 36,84 северной широты и 70,19 восточной долготы. На данный момент информация о разрушениях или пострадавших на территории Узбекистана не поступала.