В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов

·20·Узбекистан
В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов

27 июня в 18:34:58 на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6, об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Бадахшан Афганистана на глубине 224 километров.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 499 километрах к юго-востоку от Ташкента. Подземные толчки ощутили и в ряде регионов Узбекистана.

Интенсивность ощущений была следующей:

• в Сурхандарьинской области 4–5 баллов, до эпицентра 261 км
• в Ферганской области 4 балла, 417 км
• в Джизакской области 4 балла, 417 км
• в Самаркандской области 4 балла, 421 км
• в Сырдарьинской области 4 балла, 424 км
• в Кашкадарьинской области 4 балла, 446 км
• в Андижанской области 3–4 балла, 477 км
• в Наманганской области 3–4 балла, 479 км
• в Ташкентской области 2–3 балла, 495 км
• в городе Ташкенте 2–3 балла, 499 км
• в Навоийской области 2 балла, 554 км
• в Бухарской области 2 балла, 597 км

Координаты землетрясения: 36,84 северной широты и 70,19 восточной долготы. На данный момент информация о разрушениях или пострадавших на территории Узбекистана не поступала.

БадахшанАфганистанТашкентСурхандарьяСамаркандЗемлетрясение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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