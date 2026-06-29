Наименее населенные регионы Узбекистана: ТОП-10 список

·29·Узбекистан
Наименее населенные регионы Узбекистана: ТОП-10 список

Несмотря на то, что население Узбекистана растет стабильными темпами и приближается к отметке в 37 миллионов человек, в нашей стране все еще существуют тихие уголки и районы с небольшим количеством жителей, удаленные от городского шума.

Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, территорией с наименьшей численностью постоянного населения в стране является город Газган где проживает всего 9,5 тысяч человек.

ТОП-10 районов и городов с наименьшим количеством населения:

Статус

Название территории (Район / Город)

Численность населения

1

город Газган

9,5 тыс. человек

2

Томдийский район

15,3 тыс. человек

3

город Ширин

19,4 тыс. человек

4

Караулбазарский район

20,7 тыс. человек

5

Бузатовский район

21,8 тыс. человек

6

Янгиобадский район

30,6 тыс. человек

7

Муйнакский район

34,1 тыс. человек

8

Конимехский район

36,8 тыс. человек

9

Тахтакупырский район

38,9 тыс. человек

10

Учкудуский район

39,9 тыс. человек

Географическое наблюдение: Если обратить внимание на список, большая часть наименее населенных территорий приходится на Навоийскую область (Газган, Томди, Конимех, Учкудуг) и Республику Каракалпакстан (Бузатов, Муйнак, Тахтакупыр). Это объясняется тем, что данные регионы расположены в широких степных и пустынных зонах, а населенные пункты сформировались вокруг крупных промышленных, горнодобывающих центров или определенных оазисов.

Такие территории, как Ширин (Сырдарья) и Газган (Навои), заняли верхние строчки рейтинга, так как они являются не крупными районами, а небольшими городами, имеющими специфическое промышленное или производственное значение.

УзбекистанГазганКаракалпакстанНавоиСырдарья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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