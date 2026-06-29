Наименее населенные регионы Узбекистана: ТОП-10 список

Несмотря на то, что население Узбекистана растет стабильными темпами и приближается к отметке в 37 миллионов человек, в нашей стране все еще существуют тихие уголки и районы с небольшим количеством жителей, удаленные от городского шума.

Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, территорией с наименьшей численностью постоянного населения в стране является город Газган где проживает всего 9,5 тысяч человек.

ТОП-10 районов и городов с наименьшим количеством населения:

Статус Название территории (Район / Город) Численность населения 1 город Газган 9,5 тыс. человек 2 Томдийский район 15,3 тыс. человек 3 город Ширин 19,4 тыс. человек 4 Караулбазарский район 20,7 тыс. человек 5 Бузатовский район 21,8 тыс. человек 6 Янгиобадский район 30,6 тыс. человек 7 Муйнакский район 34,1 тыс. человек 8 Конимехский район 36,8 тыс. человек 9 Тахтакупырский район 38,9 тыс. человек 10 Учкудуский район 39,9 тыс. человек

Географическое наблюдение: Если обратить внимание на список, большая часть наименее населенных территорий приходится на Навоийскую область (Газган, Томди, Конимех, Учкудуг) и Республику Каракалпакстан (Бузатов, Муйнак, Тахтакупыр). Это объясняется тем, что данные регионы расположены в широких степных и пустынных зонах, а населенные пункты сформировались вокруг крупных промышленных, горнодобывающих центров или определенных оазисов.

Такие территории, как Ширин (Сырдарья) и Газган (Навои), заняли верхние строчки рейтинга, так как они являются не крупными районами, а небольшими городами, имеющими специфическое промышленное или производственное значение.