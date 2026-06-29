Наименее населенные регионы Узбекистана: ТОП-10 список
Несмотря на то, что население Узбекистана растет стабильными темпами и приближается к отметке в 37 миллионов человек, в нашей стране все еще существуют тихие уголки и районы с небольшим количеством жителей, удаленные от городского шума.
Согласно официальным данным Статистического комитета по состоянию на 1 апреля 2026 года, территорией с наименьшей численностью постоянного населения в стране является город Газган где проживает всего 9,5 тысяч человек.
ТОП-10 районов и городов с наименьшим количеством населения:
Статус
Название территории (Район / Город)
Численность населения
1
город Газган
9,5 тыс. человек
2
Томдийский район
15,3 тыс. человек
3
город Ширин
19,4 тыс. человек
4
Караулбазарский район
20,7 тыс. человек
5
Бузатовский район
21,8 тыс. человек
6
Янгиобадский район
30,6 тыс. человек
7
Муйнакский район
34,1 тыс. человек
8
Конимехский район
36,8 тыс. человек
9
Тахтакупырский район
38,9 тыс. человек
10
Учкудуский район
39,9 тыс. человек
Географическое наблюдение: Если обратить внимание на список, большая часть наименее населенных территорий приходится на Навоийскую область (Газган, Томди, Конимех, Учкудуг) и Республику Каракалпакстан (Бузатов, Муйнак, Тахтакупыр). Это объясняется тем, что данные регионы расположены в широких степных и пустынных зонах, а населенные пункты сформировались вокруг крупных промышленных, горнодобывающих центров или определенных оазисов.
Такие территории, как Ширин (Сырдарья) и Газган (Навои), заняли верхние строчки рейтинга, так как они являются не крупными районами, а небольшими городами, имеющими специфическое промышленное или производственное значение.
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