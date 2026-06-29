30 июня в Бектемире временно отключат газ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
30 июня в связи с ремонтными работами в некоторых районах Бектемирского района города Ташкента будет временно приостановлено снабжение природным газом, сообщает пресс-служба филиала газоснабжения «Худудгаз Пойтакст».
Газоснабжение будет ограничено с 11:00 до 16:00. Отключение затронет сходы граждан махаллей «Олтинтопган», «Мусаффо» и «Нурли ё‘л».
По завершении ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.
«Худудгаз Пойтакст» приносит извинения потребителям за возможные неудобства.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…