30 июня в Бектемире временно отключат газ

·3·Узбекистан
30 июня в Бектемире временно отключат газ

30 июня в связи с ремонтными работами в некоторых районах Бектемирского района города Ташкента будет временно приостановлено снабжение природным газом, сообщает пресс-служба филиала газоснабжения «Худудгаз Пойтакст».

Газоснабжение будет ограничено с 11:00 до 16:00. Отключение затронет сходы граждан махаллей «Олтинтопган», «Мусаффо» и «Нурли ё‘л».

По завершении ремонтных работ подача природного газа будет восстановлена.

«Худудгаз Пойтакст» приносит извинения потребителям за возможные неудобства.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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