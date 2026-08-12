Сообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньги

·104·Узбекистан
Сообщается о появлении в Узбекистане «Фандоматов», обменивающих бутылки на деньги

Теперь и в Узбекистане появилась возможность сдавать отходы и получать за это деньги. В социальных сетях распространились сообщения об установке в городах специальных Fandomat'ов, принимающих пластиковые бутылки и алюминиевые банки по аналогии с системой, действующей в Германии.

Пользоваться системой очень просто: использованную бутылку или банку нужно сдать в специальное устройство, после чего установленная сумма будет перечислена на вашу карту. Это не только позволяет получить дополнительный доход, но и способствует поддержанию чистоты окружающей среды.

В настоящее время за одну бутылку выплачивается 78 сумов. Например, за сдачу 150 бутылок можно собрать сумму примерно в 1 доллар.

Конечно, пока получить значительный доход таким способом сложно. Однако основная цель системы заключается не в заработке, а в сохранении экологии за счёт сдачи пластиковых отходов в установленные места и направления их на переработку.

Если в настоящее время Fandomat'ы появляются лишь в отдельных районах, то в будущем их можно будет увидеть также в областях, махаллях и даже кишлаках. Несмотря на то, что сумма, выплачиваемая за одну пластиковую бутылку, невелика, правильный сбор таких отходов важен для экологии.

Пока эта информация не подтверждена официальными источниками. Также не сообщается официально, сколько именно Fandomat'ов установлено в Узбекистане, а также в каких районах и по каким адресам они находятся.

УзбекистанГермания
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