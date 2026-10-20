В вашей махалле проходит кадастровая инвентаризация? Способ проверки онлайн, не выходя из дома

·43·Узбекистан
В вашей махалле проходит кадастровая инвентаризация? Способ проверки онлайн, не выходя из дома

В Узбекистане создано новое цифровое удобство для населения, позволяющее отслеживать процессы признания прав на объекты недвижимости и земельные участки, а также проведения кадастровой инвентаризации.

Теперь граждане получили возможность проверять ход инвентаризационных работ в своей махалле, планы кадастровых органов и промежуточные результаты этого процесса напрямую через интернет, не обращаясь в махаллинский комитет или кадастровые отделы.

Какие возможности предоставляет онлайн-портал?

Информационная система etirof.kadastr.uz, запущенная в целях обеспечения прозрачности данных процессов, открыто предоставляет гражданам ряд важных сведений:

  • Точный список махаллей: в полном объеме отображаются улицы и адреса по всем регионам республики, где в настоящее время проводится инвентаризация;

  • Ход процесса и результаты: раскрывается информация о том, на каком этапе находятся инвентаризационные работы по конкретному адресу и сколько объектов охвачено;

  • Заключения государственных органов: самое главное, в системе можно подробно ознакомиться с официальными заключениями, вынесенными профильными госорганами в рамках признания права собственности.

Как проверить информацию, не выходя из дома?

Чтобы узнать необходимые данные, достаточно выполнить следующие простые шаги:

  • Через браузер зайти на официальную платформу etirof.kadastr.uz;

  • Выбрать наименование необходимой области, района и махалли;

  • За несколько секунд ознакомиться с текущим состоянием инвентаризации, графиком и вынесенными заключениями по данной территории.

Эта цифровая услуга позволяет собственникам имущества полностью и дистанционно контролировать правовые процессы, касающиеся их жилья и земельных участков.

etirof.kadastr.uzкадастрправа собственностиУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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