В вашей махалле проходит кадастровая инвентаризация? Способ проверки онлайн, не выходя из дома

В Узбекистане создано новое цифровое удобство для населения, позволяющее отслеживать процессы признания прав на объекты недвижимости и земельные участки, а также проведения кадастровой инвентаризации.

Теперь граждане получили возможность проверять ход инвентаризационных работ в своей махалле, планы кадастровых органов и промежуточные результаты этого процесса напрямую через интернет, не обращаясь в махаллинский комитет или кадастровые отделы.

Какие возможности предоставляет онлайн-портал?

Информационная система etirof.kadastr.uz, запущенная в целях обеспечения прозрачности данных процессов, открыто предоставляет гражданам ряд важных сведений:

Точный список махаллей: в полном объеме отображаются улицы и адреса по всем регионам республики, где в настоящее время проводится инвентаризация;

Ход процесса и результаты: раскрывается информация о том, на каком этапе находятся инвентаризационные работы по конкретному адресу и сколько объектов охвачено;

Заключения государственных органов: самое главное, в системе можно подробно ознакомиться с официальными заключениями, вынесенными профильными госорганами в рамках признания права собственности.

Как проверить информацию, не выходя из дома?

Чтобы узнать необходимые данные, достаточно выполнить следующие простые шаги:

Через браузер зайти на официальную платформу etirof.kadastr.uz ;

Выбрать наименование необходимой области, района и махалли;

За несколько секунд ознакомиться с текущим состоянием инвентаризации, графиком и вынесенными заключениями по данной территории.

Эта цифровая услуга позволяет собственникам имущества полностью и дистанционно контролировать правовые процессы, касающиеся их жилья и земельных участков.