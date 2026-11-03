В ноябре температура понизится: в Узбекистане возможен снег

Согласно прогнозу Узгидромета, в Узбекистане первые дни ноября будут относительно теплыми. В дальнейшем ожидается постепенное понижение температуры воздуха и наступление прохладных осенних дней. В некоторых регионах месячная температура может быть на 1–1,5 градуса выше нормы.

В начале месяца по всей республике сохранится теплая погода. После первой декады прогнозируется понижение температуры.

В течение ноября в различных регионах страны возможны дождливые дни. В местах, где температура опустится достаточно низко, есть вероятность перехода дождя в снег.

Количество осадков будет варьироваться в зависимости от региона. Ожидается, что в одних местах их уровень будет ниже нормы, а в других — около среднемноголетних значений.

В целом, в ноябре возможна сначала теплая, а затем прохладная и дождливая погода. Однако точного прогноза о том, что снег выпадет во всех регионах или в конкретную дату, пока нет. В связи с этим рекомендуется следить за обновляемой информацией о погоде.