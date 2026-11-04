Погода резко изменится: в каких регионах ожидаются осадки

С территории соседнего Туркменистана в Узбекистан активно проникают влажные и неустойчивые воздушные массы. Под влиянием этого атмосферного фронта в большинстве областей республики погодные условия изменятся, начнутся дождливые и пасмурные дни.

По данным синоптиков, поток влажного воздуха будет постепенно распространяться по территории республики в течение дня.

Карта осадков: где ожидаются дожди?

В разрезе регионов, согласно направлению движения атмосферного фронта, погода будет следующей:

Большинство областей: в течение дня осадки ожидаются во всех регионах республики, за исключением северных (Каракалпакстан, Хорезм) и Ферганской долины (Ташкентская, Самаркандская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Джизакская и Сырдарьинская области);

Ферганская долина: волна влажного воздуха достигнет областей долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская) позже, и осадки возможны преимущественно в ночное время;

Горные и предгорные районы: из-за понижения температуры в высокогорных районах высока вероятность перехода дождя в снег и выпадения снега.

Вниманию водителей и пассажиров

На фоне поступления влажных воздушных масс и вероятности выпадения снега в горах специалисты призывают водителей, особенно тех, кто передвигается по горным перевалам и трассам дальнего следования, повысить бдительность: