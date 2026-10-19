Какая погода ожидает Узбекистан в течение недели?

В Узбекистане в течение текущей рабочей недели ожидается преимущественно сухая и сравнительно теплая погода. Температурные показатели будут держаться в пределах климатической нормы, характерной для сезона. Об этом сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, в начале недели по республике температура воздуха ночью составит 5–10 градусов, а днем — 20–25 градусов тепла.

К концу недели ожидается небольшое понижение температуры. Прогнозируется ночью 3–8 градусов, днем 17–22 градуса тепла. Ветер восточный со скоростью 7–12 м/с.

Также в Ташкенте в течение недели осадков не ожидается. Ветер восточный со скоростью 3–8 м/с. 19–20 октября текущего года днем температура воздуха составит 23–25 градусов, 21–22 октября понизится до 20–22 градусов. Завтра, в ночь на 20 октября, температура будет в пределах 10–12 градусов тепла, однако к 22 октября текущего года она понизится до 6–8 градусов тепла.