В Узбекистане усиливаются холода: в некоторых регионах ожидается снег

В ближайшие дни в регионах Узбекистана ожидается резкое изменение погодных условий. В частности, в результате вторжения холодных и влажных воздушных масс температура воздуха понизится, а в некоторых районах осадки перейдут в снег. Об этом сообщил Узгидромет в официальном предупреждении.

Сообщается, что 9 ноября холодные и влажные потоки воздуха ожидаются в северных регионах Узбекистана, а 10–12 ноября — на остальной части республики. В результате по всей стране будет наблюдаться резкое изменение погоды.

Отмечается, что 9–11 ноября на большей части территории республики прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны сильные осадки. Также 10–11 ноября в северных и горных районах страны ожидается переход дождя в снег.

Кроме того, в некоторых регионах республики скорость ветра может значительно усилиться, достигая 13–18 м/с.

Температура воздуха также будет постепенно снижаться. В частности, прогнозируется постепенное похолодание: 9 ноября в северных регионах, а 10–12 ноября — в остальных частях республики.

По данным синоптиков, в северных регионах и пустынных зонах температура воздуха ночью опустится до 2–7 градусов мороза, а днем — до 3–8 градусов тепла.

В других регионах республики ночная температура ожидается в пределах 0–5 градусов тепла, местами до 1–2 градусов мороза, а дневная температура опустится до 7–12 градусов тепла.

Таким образом, холодная и дождливая погода, ожидаемая во вторую неделю ноября в Узбекистане, требует от населения учитывать температурные изменения.