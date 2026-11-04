Саида Мирзиёева сегодня отмечает 42-летие

·53·Узбекистан
Саида Мирзиёева сегодня отмечает 42-летие
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  • Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева отметила 42-летие 4 ноября.
  • Она родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд и с 24 июня 2025 года работает на посту руководителя Администрации Президента.
  • В ходе своей деятельности она руководила рядом социальных инициатив, включая проект «Ko‘ngil ko‘zi» («Глаза души»), а также инициативами по защите прав женщин и детей.

Сегодня, 4 ноября, руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева отмечает свой день рождения. Она родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканде Ферганской области.

Саида Мирзиёева была назначена руководителем Администрации Президента 24 июня 2025 года. До этого она занимала должности помощника Президента, заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента, а также заместителя председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

В её общественной деятельности особое место занимают социально значимые инициативы. В частности, одним из таких проектов является «Ko‘ngil ko‘zi» («Глаза души»), направленный на поддержку детей с нарушениями зрения. В рамках проекта для детей были изданы учебные и художественные книги шрифтом Брайля, а также расширены возможности для их обучения и адаптации в обществе.

Кроме того, Саида Мирзиёева уделяет внимание вопросам защиты прав женщин и детей, борьбы с домашним насилием и охраны женского здоровья. В частности, отмечается её участие в реализации государственной программы, направленной на раннее выявление рака шейки матки и молочной железы, а также на расширение охвата скрининговых обследований.

По случаю сегодняшнего дня рождения желаем Саиде Мирзиёевой крепкого здоровья, семейного счастья, энергии и успехов в её ответственной деятельности. Пусть выдвигаемые ею социальные инициативы служат благополучию населения и становятся причиной позитивных перемен в жизни многих людей.

Саида МирзиёеваАдминистрация ПрезидентаKo‘ngil ko‘zi
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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