Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

·91·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

В Узбекистане начался период фундаментальных реформ, выводящих экологическую политику и озеленение на качественно новый уровень. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с комплексной презентацией по совершенствованию общенационального проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство»), созданию комфортного микроклимата в населенных пунктах и внедрению передовых инноваций. На совещании была подвергнута жесткой критике поверхностность в вопросах посадки деревьев, отсутствие продуманных планов орошения, а также тот факт, что значительная часть саженцев, высаженных прошлой весной, погибла из-за отсутствия воды, вредителей и неправильного выбора сортов.

Глава государства твердо определил, что теперь эффективность работы будет оцениваться не количеством высаженных саженцев, а их приживаемостью через один, три и пять лет. В связи с этим в стране будет адаптирован и внедрен известный экологический стандарт «3-30-300», применяемый в передовых мегаполисах мира: каждый гражданин должен видеть из своего окна как минимум 3 дерева, 30 процентов территории махалли должно быть покрыто зеленой тенью, а в радиусе 300 метров от дома должен находиться парк для отдыха. Также внедряются открытая «зеленая карта» каждой улицы, официальный рейтинг озеленения махаллей и должность «лесничего-наставника» по уходу за деревьями. Янгихаятский район Ташкента, Алатский район Бухары и Ургутский район Самарканда станут первыми пилотными площадками новой системы.

Итак, как будет решен кризис орошения в проекте «Яшил макон», какие гранты получат передовые махалли и сможет ли новый научный подход превратить города Узбекистана в по-настоящему зеленые пространства?

Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

«Стандарт 3-30-300, 3-летний уход и лесничие-наставники»: 5 ключевых пунктов презентации

Важнейшие системные изменения из экологической программы, представленной главе государства:

  • Золотое правило «3-30-300»: Обеспечивается возможность для каждого гражданина видеть из дома или с рабочего места не менее 3 деревьев, покрытие 30% жилой зоны тенистыми деревьями и наличие зеленого общественного парка в радиусе 300 метров;

  • Система оценки результатов через 1, 3 и 5 лет: Погоня за цифрами прекращается; главным критерием станет не посадка саженца, а его рост и выживаемость в течение нескольких лет;

  • Открытая «зеленая карта» каждой улицы: Комитету по экологии поручено разработать и опубликовать электронные карты в разрезе махаллей, отражающие подходящие для почвы виды саженцев, точные места посадки и ирригационные сети;

  • «Зеленая махалля» и лесничие-наставники: В махалли будут централизованно поставляться качественные саженцы, органические удобрения и водосберегающее оборудование, а закрепленные специалисты будут обучать население уходу за растениями;

  • Зеленый рейтинг махаллей и денежные премии: Махаллям, занявшим высокие места по уровню озеленения и приживаемости саженцев, будут выделяться дополнительные средства на благоустройство и целевые микрогранты.

Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

Трансформация «Яшил макон»: сравнение старых подходов и новых инновационных требований

Показатели фундаментальных изменений в работе по озеленению республики:

Критерии и направления

Прежняя система (Проблемы)

Новая инновационная система (стандарты 2026 года)

Критерий отчетности и оценки

Только количество высаженных саженцев (цифры)

Фактическая приживаемость деревьев через 1, 3 и 5 лет

Принцип выбора саженцев

Без учета местности и климата, хаотично

Заключение ученых, сорта, устойчивые к соли, холоду и засухе

Орошение и уход

Посадили и забыли, гибель от отсутствия воды

Гарантированный полив не менее 3 лет и системный уход

Общественный контроль

Низкое участие махалли и граждан

Система «зеленых карт» и «лесничих-наставников» в махаллях

Градостроительные требования

Отсутствие норм озеленения между зданиями

Принцип «3-30-300»: 3 дерева в поле зрения, 30% тени, 300 метров до парка

Модель региональных проектов

Кампанейщина по единому шаблону

Янгихаят (промышленные фильтры), Алат (солончаковая пустыня), Ургут (горная флора)

Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

Экологическая и урбанистическая экспертиза: почему был необходим новый этап «Яшил макон»?

Выводы международных дендрологов, урбанистов и местных экспертов:

  • «Климатический стресс» и потребность в тенистых деревьях: Резкое повышение летней температуры в городах (эффект теплового острова) создает невыносимую среду для пешеходов; посадка деревьев с густой листвой, дающих широкую тень на оживленных улицах и в круглосуточно активных зонах, является единственным естественным барьером для охлаждения микроклимата и очистки воздуха от пыли;

  • Интеграция грунтовых и очищенных вод: Как показано на примере Янгихаятского района Ташкента, практика использования питьевой воды для полива ограничивается, а расточительство воды предотвращается за счет использования грунтовых вод, водопроницаемых дорожек и сбора дождевой воды;

  • Микролеса, адаптированные к засухе: В пустынных районах, таких как Алатский район Бухары, использование местных кустарников с глубокими корнями, требующих минимум воды, а в Ургутском районе Самарканда — использование природного семенного фонда национального парка «Омонкутан» снижает риск гибели саженцев на 80 процентов;

  • Сила местного стимулирования: Предоставление прямых микрогрантов председателям махаллей и активистам, а также открытый рейтинг в разрезе улиц являются мощным социальным механизмом, активно вовлекающим население в озеленение территорий перед своими домами.

Этот научный и системный подход, утвержденный Президентом, станет важным поворотным моментом в превращении посадки деревьев из сезонной кампании в постоянную экологическую культуру.

Как вы считаете, достаточно ли в вашей махалле деревьев и зеленых парков для реализации принципа «3-30-300»? Как, по вашему мнению, можно улучшить систему полива в вашей махалле, чтобы саженцы не погибали? Оставляйте свои предложения и мысли в комментариях, а также делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной экологическому будущему нашей страны, со всеми соотечественниками и любителями природы!

Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте снова выросли цены на мясо: последние данные с рынковВ Ташкенте снова выросли цены на мясо: последние данные с рынковВчера, 22:31Порядок рыбалки в Узбекистане будет цифровизирован: места будут бронироваться заранееПорядок рыбалки в Узбекистане будет цифровизирован: места будут бронироваться заранееВчера, 21:48В Узбекистане внедрена новая система борьбы с притеснениями и насилием на рабочем местеВ Узбекистане внедрена новая система борьбы с притеснениями и насилием на рабочем местеВчера, 21:2423 сентября в некоторых регионах жара достигнет 37 градусов23 сентября в некоторых регионах жара достигнет 37 градусовВчера, 19:22Возможности обращения в суд могут быть расширены: Президенту представлены новые предложенияВозможности обращения в суд могут быть расширены: Президенту представлены новые предложенияВчера, 18:58Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор: обсуждены важные вопросыМирзиёев и Путин провели телефонный разговор: обсуждены важные вопросыВчера, 11:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан