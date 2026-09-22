Шавкат Мирзиёев объявил о внедрении международного стандарта «3-30-300» и рейтинге махаллей

В Узбекистане начался период фундаментальных реформ, выводящих экологическую политику и озеленение на качественно новый уровень. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с комплексной презентацией по совершенствованию общенационального проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство»), созданию комфортного микроклимата в населенных пунктах и внедрению передовых инноваций. На совещании была подвергнута жесткой критике поверхностность в вопросах посадки деревьев, отсутствие продуманных планов орошения, а также тот факт, что значительная часть саженцев, высаженных прошлой весной, погибла из-за отсутствия воды, вредителей и неправильного выбора сортов.

Глава государства твердо определил, что теперь эффективность работы будет оцениваться не количеством высаженных саженцев, а их приживаемостью через один, три и пять лет. В связи с этим в стране будет адаптирован и внедрен известный экологический стандарт «3-30-300», применяемый в передовых мегаполисах мира: каждый гражданин должен видеть из своего окна как минимум 3 дерева, 30 процентов территории махалли должно быть покрыто зеленой тенью, а в радиусе 300 метров от дома должен находиться парк для отдыха. Также внедряются открытая «зеленая карта» каждой улицы, официальный рейтинг озеленения махаллей и должность «лесничего-наставника» по уходу за деревьями. Янгихаятский район Ташкента, Алатский район Бухары и Ургутский район Самарканда станут первыми пилотными площадками новой системы.

Итак, как будет решен кризис орошения в проекте «Яшил макон», какие гранты получат передовые махалли и сможет ли новый научный подход превратить города Узбекистана в по-настоящему зеленые пространства?

«Стандарт 3-30-300, 3-летний уход и лесничие-наставники»: 5 ключевых пунктов презентации

Важнейшие системные изменения из экологической программы, представленной главе государства:

Золотое правило «3-30-300»: Обеспечивается возможность для каждого гражданина видеть из дома или с рабочего места не менее 3 деревьев, покрытие 30% жилой зоны тенистыми деревьями и наличие зеленого общественного парка в радиусе 300 метров;

Система оценки результатов через 1, 3 и 5 лет: Погоня за цифрами прекращается; главным критерием станет не посадка саженца, а его рост и выживаемость в течение нескольких лет;

Открытая «зеленая карта» каждой улицы: Комитету по экологии поручено разработать и опубликовать электронные карты в разрезе махаллей, отражающие подходящие для почвы виды саженцев, точные места посадки и ирригационные сети;

«Зеленая махалля» и лесничие-наставники: В махалли будут централизованно поставляться качественные саженцы, органические удобрения и водосберегающее оборудование, а закрепленные специалисты будут обучать население уходу за растениями;

Зеленый рейтинг махаллей и денежные премии: Махаллям, занявшим высокие места по уровню озеленения и приживаемости саженцев, будут выделяться дополнительные средства на благоустройство и целевые микрогранты.

Трансформация «Яшил макон»: сравнение старых подходов и новых инновационных требований

Показатели фундаментальных изменений в работе по озеленению республики:

Критерии и направления Прежняя система (Проблемы) Новая инновационная система (стандарты 2026 года) Критерий отчетности и оценки Только количество высаженных саженцев (цифры) Фактическая приживаемость деревьев через 1, 3 и 5 лет Принцип выбора саженцев Без учета местности и климата, хаотично Заключение ученых, сорта, устойчивые к соли, холоду и засухе Орошение и уход Посадили и забыли, гибель от отсутствия воды Гарантированный полив не менее 3 лет и системный уход Общественный контроль Низкое участие махалли и граждан Система «зеленых карт» и «лесничих-наставников» в махаллях Градостроительные требования Отсутствие норм озеленения между зданиями Принцип «3-30-300»: 3 дерева в поле зрения, 30% тени, 300 метров до парка Модель региональных проектов Кампанейщина по единому шаблону Янгихаят (промышленные фильтры), Алат (солончаковая пустыня), Ургут (горная флора)

Экологическая и урбанистическая экспертиза: почему был необходим новый этап «Яшил макон»?

Выводы международных дендрологов, урбанистов и местных экспертов:

«Климатический стресс» и потребность в тенистых деревьях: Резкое повышение летней температуры в городах (эффект теплового острова) создает невыносимую среду для пешеходов; посадка деревьев с густой листвой, дающих широкую тень на оживленных улицах и в круглосуточно активных зонах, является единственным естественным барьером для охлаждения микроклимата и очистки воздуха от пыли;

Интеграция грунтовых и очищенных вод: Как показано на примере Янгихаятского района Ташкента, практика использования питьевой воды для полива ограничивается, а расточительство воды предотвращается за счет использования грунтовых вод, водопроницаемых дорожек и сбора дождевой воды;

Микролеса, адаптированные к засухе: В пустынных районах, таких как Алатский район Бухары, использование местных кустарников с глубокими корнями, требующих минимум воды, а в Ургутском районе Самарканда — использование природного семенного фонда национального парка «Омонкутан» снижает риск гибели саженцев на 80 процентов;

Сила местного стимулирования: Предоставление прямых микрогрантов председателям махаллей и активистам, а также открытый рейтинг в разрезе улиц являются мощным социальным механизмом, активно вовлекающим население в озеленение территорий перед своими домами.

Этот научный и системный подход, утвержденный Президентом, станет важным поворотным моментом в превращении посадки деревьев из сезонной кампании в постоянную экологическую культуру.

Как вы считаете, достаточно ли в вашей махалле деревьев и зеленых парков для реализации принципа «3-30-300»? Как, по вашему мнению, можно улучшить систему полива в вашей махалле, чтобы саженцы не погибали? Оставляйте свои предложения и мысли в комментариях, а также делитесь этой важной аналитической статьей, посвященной экологическому будущему нашей страны, со всеми соотечественниками и любителями природы!