Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год

·83·Узбекистан
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год

В Узбекистане последовательно продолжается масштабная работа по оформлению прав на самовольно занятые земельные участки и незаконно возведенные жилые строения, годами доставлявшие хлопоты гражданам. Агентство кадастра Республики Узбекистан обнародовало очередные важные для населения практические результаты, а также официальный план инвентаризации на 2027 год.

Согласно последним данным, представленным агентством, в результате системных мер на сегодняшний день полностью оформлены права на жилье 218 850 граждан, у которых ранее не было документов, подтверждающих право собственности.

Решена проблема более чем 218 тысяч семей

Обеспечивается правовая защита граждан, которые долгие годы жили без кадастровых документов, не имея возможности продать, подарить жилье или передать его по наследству:

  • Статус законного владения: Жилье более чем 218 тысяч наших соотечественников прошло полноценную государственную регистрацию, им были выданы документы, дающие право законного владения;

  • Поэтапный процесс без лишних обращений: Инвентаризация осуществляется на основе принципа «махаллабай» (по махаллам), с непосредственным выездом специалистов на места и с использованием космического и наземного мониторинга;

  • Социальное облегчение: Появление официального кадастрового документа создает для граждан возможность законно распоряжаться своим имуществом, напрямую подключаться к коммунальным сетям и свободно пользоваться государственными услугами.

Инвентаризация на 2027 год: как проверить свою махаллю?

Агентство кадастра официально утвердило рабочий план на следующий год и разместило его на соответствующей открытой платформе:

  • Специальный электронный портал: С подробным графиком проведения инвентаризации по регионам и махаллям в течение 2027 года можно ознакомиться через официальный портал etirof.kadastr.uz;

  • Прозрачность и точные сроки: Жители каждого региона имеют возможность зайти на сайт и в режиме онлайн отслеживать, когда именно начнется и в какие сроки пройдет инвентаризация в махалле по их адресу проживания;

  • Предварительная подготовка документов: Жителям махаллей, где ожидается инвентаризация, рекомендуется заранее упорядочить сохранившиеся старые документы, чеки-квитанции или соответствующие архивные данные, относящиеся к периоду строительства жилья.

На что должны обратить внимание граждане?

Процесс признания государством прав на недвижимое имущество ведется на основе строго определенных критериев:

  • Запрещенные территории исключаются: Строения, расположенные в охранных зонах, у берегов водоемов, вокруг магистральных трубопроводов и вблизи опасных зон высоковольтных электросетей, в ходе инвентаризации легализации не подлежат;

  • Осторожность в отношении мошенников: Инвентаризационные работы в махаллях проводятся официальными рабочими группами в установленном порядке, в связи с чем граждан просят не доверять фальшивым «посредникам», требующим деньги под обещание оформить документы.

Утверждение плана на 2027 год стало очередным важным этапом на пути законного и системного решения проблем, накопившихся в сфере недвижимости за долгие годы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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