Поздний отход ко сну повышает риск инфаркта и инсульта

Поздний отход ко сну — это не просто привычка, а серьезный фактор риска для здоровья. Последние научные исследования подтверждают прямую связь между временем сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, в исследовании, опубликованном в Эуропеан Хеарт Джурнал, были проанализированы привычки сна более 88 тысяч человек. Результаты показали, что у людей, ложащихся спать в период с 22:00 до 23:00, риск развития сердечно-сосудистых патологий минимален. Напротив, у тех, кто привык ложиться после полуночи, этот риск возрастает на 20–25%.

Ученые объясняют это нарушением циркадных ритмов — биологических часов организма. Поздний сон негативно влияет на выработку гормонов, таких как мелатонин и кортизол. Это может привести к повышению артериального давления, нарушениям сердечного ритма и дисфункции сосудов.

Кроме того, специалисты Американ Хеарт Ассокиатион также подчеркивают важность режима сна для здоровья сердца. По их мнению, поздний отход ко сну часто сопровождается дефицитом сна, стрессом и неправильным питанием, что еще больше повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.

Еще один важный аспект — «социальный джетлаг», которому подвержены люди с поздним режимом сна, когда время засыпания в будни и выходные дни резко различается. Это состояние является дополнительным стрессом для организма и в долгосрочной перспективе может нанести вред сердечно-сосудистой системе.

В связи с этим специалисты дают следующие простые, но важные рекомендации:

- ложиться спать в одно и то же время каждый день;

- по возможности засыпать в интервале с 22:00 до 23:00;

- избегать использования телефонов и экранов перед сном;

- обеспечивать не менее 7–8 часов качественного сна.

Регулирование режима сна является важной профилактической мерой для предотвращения инфаркта и инсульта. Казалось бы, простая привычка — вовремя ложиться спать — имеет огромное значение для долголетия и здоровья.