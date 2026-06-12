Поздний отход ко сну повышает риск инфаркта и инсульта

·14·Здоровье
Поздний отход ко сну повышает риск инфаркта и инсульта

Поздний отход ко сну — это не просто привычка, а серьезный фактор риска для здоровья. Последние научные исследования подтверждают прямую связь между временем сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В частности, в исследовании, опубликованном в Эуропеан Хеарт Джурнал, были проанализированы привычки сна более 88 тысяч человек. Результаты показали, что у людей, ложащихся спать в период с 22:00 до 23:00, риск развития сердечно-сосудистых патологий минимален. Напротив, у тех, кто привык ложиться после полуночи, этот риск возрастает на 20–25%.

Ученые объясняют это нарушением циркадных ритмов — биологических часов организма. Поздний сон негативно влияет на выработку гормонов, таких как мелатонин и кортизол. Это может привести к повышению артериального давления, нарушениям сердечного ритма и дисфункции сосудов.

Инфографика с изображением мозга и часов, демонстрирующая фазы циркадных ритмов.

Кроме того, специалисты Американ Хеарт Ассокиатион также подчеркивают важность режима сна для здоровья сердца. По их мнению, поздний отход ко сну часто сопровождается дефицитом сна, стрессом и неправильным питанием, что еще больше повышает риск инфаркта миокарда и инсульта.

Еще один важный аспект — «социальный джетлаг», которому подвержены люди с поздним режимом сна, когда время засыпания в будни и выходные дни резко различается. Это состояние является дополнительным стрессом для организма и в долгосрочной перспективе может нанести вред сердечно-сосудистой системе.

В связи с этим специалисты дают следующие простые, но важные рекомендации:

- ложиться спать в одно и то же время каждый день;

- по возможности засыпать в интервале с 22:00 до 23:00;

- избегать использования телефонов и экранов перед сном;

- обеспечивать не менее 7–8 часов качественного сна.

Изображение режима сна и бодрствования в течение суток.

Регулирование режима сна является важной профилактической мерой для предотвращения инфаркта и инсульта. Казалось бы, простая привычка — вовремя ложиться спать — имеет огромное значение для долголетия и здоровья.

КардиологияСонИнфарктИнсультЗдоровье
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что нужно есть для поддержания здоровья сердцаЧто нужно есть для поддержания здоровья сердцаВчера, 05:58От каких продуктов следует отказаться для долголетияОт каких продуктов следует отказаться для долголетия10.06, 13:50Разработан спрей, способный спасти жизнь при инсультеРазработан спрей, способный спасти жизнь при инсульте06.06, 08:55Препарат, остановивший рак, поразил ученыхПрепарат, остановивший рак, поразил ученых03.06, 23:14Каков вред быстрой потери веса для организма?Каков вред быстрой потери веса для организма?30.05, 08:32К чему приводит прием пищи перед сном?К чему приводит прием пищи перед сном?28.05, 09:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Здоровье новости

Обнаружено природное растение, замедляющее старение мозга
Обнаружено природное растение, замедляющее старение мозга
При каких заболеваниях чеснок может представлять опасность?
При каких заболеваниях чеснок может представлять опасность?
Кому опасно употреблять много помидоров?
Кому опасно употреблять много помидоров?
Растение Каф Марьям: таинственное природное средство
Растение Каф Марьям: таинственное природное средство
Полезен или вреден огурец для организма?
Полезен или вреден огурец для организма?
От каких продуктов следует отказаться для долголетия
От каких продуктов следует отказаться для долголетия
Потребление жиров и белков может замедлить старение
Потребление жиров и белков может замедлить старение
Почему баклажаны не рекомендуются некоторым людям?
Почему баклажаны не рекомендуются некоторым людям?