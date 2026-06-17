Uber запустит премиум-сервис роботакси в Хьюстоне в 2027 году

·33·Технологии
Uber запустит премиум-сервис роботакси в Хьюстоне в 2027 году

Глобальный гигант транспортных услуг Uber в рамках своей стратегии по расширению технологий автономного вождения объявил о запуске премиум-сервиса роботакси в Хьюстоне, США, к середине 2027 года. Этот проект реализуется в партнерстве с производителем электромобилей Lucid и стартапом Нуро. Для Uber это станет вторым крупным рынком после Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Согласно планам компании, ожидается, что этот беспилотный сервис охватит десятки городов в ближайшие годы. В настоящее время основное внимание сосредоточено на рынках Сан-Франциско и Хьюстона, где Uber вступит в прямую конкуренцию с компанией Ваймо, принадлежащей холдингу Алфабет. Ваймо уже успешно предоставляет коммерческие услуги роботакси в этих городах.

Технологическое сотрудничество и процессы тестирования

Компания Нуро уже несколько месяцев тестирует кроссоверы Lucid Гравитй, оснащенные ее системой автономного управления. Хотя департамент транспортных средств Калифорнии (ДМВ) разрешил движение без водителя по соображениям безопасности, на данный момент за рулем автомобилей все еще находятся специалисты-контролеры. На улицах Хьюстона в тестовом режиме также курсируют около 100 таких транспортных средств.

Роботакси Lucid Гравитй оснащены самыми современными технологиями. По данным TechCrunch и иксбт.ком, эти электромобили анализируют окружающую среду с помощью следующих устройств:

  • Высокоточные камеры;
  • Твердотельные лидарные сенсоры;
  • Радары, обеспечивающие обзор окружающей среды на 360 градусов.

Инфраструктура и инвестиции

Uber инвестирует значительные средства не только в технологии, но и в инфраструктуру. В Хьюстоне было построено специальное депо и зарядная станция площадью 50 000 квадратных футов для роботакси. Это место будет служить операционным центром всего автономного флота. Uber уделяет особое внимание не только управлению автомобилем, но и комфорту пассажиров внутри салона.

Данное соглашение имеет большое финансовое значение для Lucid и Нуро. Uber инвестировал в стартап Нуро около 500 миллионов долларов и обязался закупить у компании Lucid не менее 35 000 роботакси. Этот шаг поможет Lucid укрепить свои позиции на рынке, где доминирует Tesla.

Хотя для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, подобные технологии пока кажутся далеким будущим, переход таких крупных платформ, как Uber, на автономный транспорт окажет значительное влияние на глобальную логистику и стоимость пассажирских перевозок. В будущем ожидается, что беспилотные такси приведут к снижению себестоимости и повышению безопасности.

UberLucidРоботаксиАвтономный ТранспортТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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