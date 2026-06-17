Революция Slowtech: почему люди отказываются от современных смартфонов в пользу старых гаджетов

·5·Технологии
Революция Slowtech: почему люди отказываются от современных смартфонов в пользу старых гаджетов

Мир современных технологий развивается с беспрецедентной скоростью, цифровизировав все аспекты нашей жизни. Однако в последнее время среди пользователей набирает силу противоположная тенденция — движение «slowtech» (медленные технологии). Устав от постоянных уведомлений, бесконечного контента и давления алгоритмов, люди осознанно предпочитают возвращаться к простым устройствам с ограниченным функционалом. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Недавнее появление в метро Нью-Йорка огромного рекламного постера плеера iPod Shuffle многих удивило. Дизайнер этого устройства и один из основателей iPod Тони Фаделл в интервью TechCrunch отметил, что был поражен тем, как продукт двадцатилетней давности сегодня продвигается под лозунгом «экранное время равно нулю». По его словам, эта ситуация является явным признаком технологического пресыщения.

Цифровая усталость и потребность в «трении»

Сегодня смартфоны могут практически всё: от заказа еды до назначения встреч. Однако это удобство принесло с собой постоянную зависимость и выгорание. По мнению Джой Ховард, директора по маркетингу компании Back Market, люди устали оптимизировать каждую минуту своей жизни. Теперь они ждут от технологий не большей выгоды, а возможности обрести спокойствие и сосредоточенность.

Интересно, что современные пользователи теперь видят преимущество в так называемом «friction» (трении) — некоторой сложности процесса, которая раньше считалась недостатком технологий. Например, чтобы послушать музыку через iPod, его нужно подключить к компьютеру и вручную загрузить песни. Этот процесс позволяет пользователю ценить свой выбор и осознанно слушать музыку, которую он хочет, а не то, что предложил алгоритм.

Новая эра ретро-гаджетов

Среди современного молодого поколения, которое не застало мир без смартфонов, резко вырос спрос на следующие устройства:

  • Проводные наушники — лишены проблем с Bluetooth-соединением и эстетически привлекательны;
  • Старые цифровые фотоаппараты — отсутствие возможности мгновенно загрузить фото в соцсети позволяет наслаждаться самим процессом съемки;
  • Ретро-игровые консоли — обеспечивают чистый игровой опыт без рекламы и платного контента;
  • CD-плееры и виниловые пластинки — позволяют физически ощущать музыку.
Эта тенденция — не просто ностальгия, а попытка защитить человеческое внимание. Старые камеры не умеют загружать Instagram story, ретро-игры не беспокоят рекламой казино, а iPod воспроизводит не то, что вам «может понравиться», а то, что вы действительно любите.

Как вспоминает основатель бывшей компании JAMDAT Остин Мюррей, в начале 2000-х люди смеялись над идеей играть в игры на телефоне. Сегодня же человечество готово тратить миллионы долларов, чтобы вернуться к той простоте. Движение Slowtech напоминает нам о том, что не технологии должны управлять нашей жизнью, а мы должны решать, когда и как ими пользоваться.

ТехнологииСмартфоныiPodSlowtechГаджеты
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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