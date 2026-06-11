Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях

Личная жизнь актера Шахзода Султонова вновь оказалась в центре внимания поклонников. В социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что артист женится на девушке 2007 года рождения.

Сам актер также оставил искренний комментарий на своей странице по случаю этого радостного события. Он назвал день бракосочетания одной из самых важных дат в своей жизни.

«06.06.2026. ЗАГС — это не просто подпись, это обещание на всю жизнь. Началась самая прекрасная история, которая теперь начинается не со слова «я», а со слова «мы»», — написал Шахзод Султонов.