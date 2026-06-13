«Самую красивую девочку в мире» сейчас трудно узнать

Французская модель Тилан Блондо, которую когда-то весь мир признал «самой красивой девочкой», сегодня по-прежнему остается в центре внимания миллионов поклонников. Став знаменитой благодаря своей необычной внешности еще в шесть лет, с годами модель привлекла внимание широкой общественности не только своим обликом, но и профессиональной деятельностью.

Модельная карьера Тилан Блондо началась в три года. Во время случайной встречи на Елисейских полях агент известного модельера Жан-Поля Готье заметил её и предложил матери девочки принять участие в показе мод. Несмотря на то, что сначала мать была против этой идеи, Жан-Поль Готье настоял на выходе девочки на подиум. Спустя день Тилан впервые вышла на большую сцену.

Настоящая слава пришла к ней в 2007 году. Фотография Тилан, опубликованная на обложке журнала Вогуе Энфантс, вызвала широкие обсуждения, и именно с этого периода её стали называть «самой красивой девочкой в мире».

Её дебют в мире большой моды состоялся в 2017 году на Неделе моды в Милане, где Тилан представила коллекцию бренда Долке & Габбана. Позже модель призналась, что хотела выйти из образа «самой красивой девочки» и стать узнаваемой как самостоятельная личность.

Сегодня Тилан Блондо считается одним из самых известных лиц индустрии моды. Она сотрудничает с такими мировыми брендами, как Миу Миу, Долке & Габбана, Л'Ореал Париж, Версаке, Ралф Лаурен и Хуго Босс. Также она стала главной героиней рекламных кампаний Л'Ореал и французского дизайнера Лолиты Лемпики.

Недавно модель запустила собственный бренд косметики и средств по уходу за волосами под названием Эналйхт. Она также пользуется большой популярностью в социальных сетях: на её страницу в Instagram подписано более 6,9 миллиона человек.

Тилан Блондо, которую когда-то называли «самой красивой девочкой в мире», сегодня остается в центре внимания не только благодаря своей красоте, но и успешной карьере и бизнес-проектам.