Как решения ФРС влияют на курс Биткоина: три основных сигнала, которых ждет рынок

Денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой США (ФРС), продолжает иметь решающее значение не только для традиционных финансовых рынков, но и для сектора криптовалют. По данным аналитиков CoinDesk, в ближайшем будущем существует несколько важных экономических показателей и сигналов, которые могут вызвать резкий рост цены Биткоина. Об этом Coindesk.ком сообщает в своем материале.

Первый и самый важный фактор — снижение уровня инфляции. ФРС напрямую связала решение о снижении процентных ставок с индексом потребительских цен. Если инфляция будет снижаться быстрее, чем ожидалось, это побудит регулятора проводить более мягкую политику. В таких условиях инвесторы начнут направлять больше средств в рисковые активы, включая Биткоин и другие криптовалюты.

Рынок труда и вопрос ликвидности

Второй важный сигнал связан с ситуацией на рынке труда. Рост уровня безработицы в США или замедление темпов создания рабочих мест свидетельствует о замедлении экономического роста. Это вынудит ФРС снизить процентные ставки для стимулирования экономики. Приток «дешевых денег» обычно приводит к росту стоимости активов с ограниченной эмиссией, таких как Биткоин.

Третий фактор — расширение глобальной ликвидности. Если ФРС восстановит программы выкупа облигаций или введет дополнительные средства в банковскую систему, это будет означать увеличение свободного капитала на рынке. Для криптоинвесторов это воспринимается как начало «бычьего» рынка, так как избыточная ликвидность в первую очередь перетекает в высокодоходные технологические и цифровые активы.

Эти глобальные тенденции имеют важное значение и для узбекистанских инвесторов. В то время как в нашей стране регулируется оборот криптоактивов, колебания курса Биткоина на мировом рынке напрямую влияют на стратегии местных трейдеров. Любые изменения, следующие за решениями ФРС, неизбежно приведут к росту активности на криптобиржах.

В заключение можно сказать, что Биткоин сейчас как никогда сильно зависит от макроэкономических факторов. Каждый сигнал от ФРС может либо вывести цену «цифрового золота» на новые рекордные уровни, либо, наоборот, вызвать временную коррекцию. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за экономическими отчетами, которые будут опубликованы в ближайшие месяцы.