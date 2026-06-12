В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров

·0·Общество
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров

Как стало известно из видеороликов, распространившихся в социальных сетях, бухарские рыбаки стали свидетелями неожиданного и удивительного случая. На их крючок попалась не обычная рыба, а редкое существо с миллионной историей, находящееся на грани исчезновения — лопатонос.

Выяснилось, что эта редкая рыба попала в один из каналов на территории Бухары по течению реки. По словам специалистов, этот вид занесен не только в Красную книгу Узбекистана, но и в международную Красную книгу, и встречается крайне редко.

Самое радостное, что рыбаки не стали рассматривать этот случай как добычу. Осознав уникальность существа, они сняли его на видео и незамедлительно выпустили обратно в естественную среду обитания — в воду.

Это событие вызвало большой интерес в социальных сетях и оценивается как яркий пример бережного и ответственного отношения к природе. Действительно, такой осознанный подход заслуживает всяческих похвал.

БухараУзбекистанЭкологияКрасная КнигаЛопатонос
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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