Pinterest представила новое приложение для покупок Аск Pinterest на базе ИИ

·26·Технологии
Pinterest представила новое приложение для покупок Аск Pinterest на базе ИИ

Компания Pinterest запустила экспериментальное приложение под названием Аск Pinterest, чтобы упростить для пользователей процесс поиска и покупки товаров. Платформа позволяет получать персональные рекомендации и находить ответы на сложные запросы через общение с искусственным интеллектом. Этот шаг свидетельствует о переходе компании от традиционного визуального поиска к интерактивным сервисам в формате чат-бота. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Новое приложение использует систему «Тасте Граф», которая является внутренней базой данных платформы Pinterest. Эта система анализирует интересы пользователей, их эстетический вкус и ранее сохраненные «Пины», предлагая наиболее подходящие товары. На данный момент Аск Pinterest доступно ограниченному кругу пользователей, служа для компании площадкой для тестирования новых технологий без риска для основного приложения.

Новые возможности в сфере покупок и дизайна

Аск Pinterest нацелен на решение сложных задач, с которыми не справляются обычные поисковые системы. Например, пользователь может попросить приложение помочь пошагово в планировании званого ужина или обустройстве комнаты в определенном стиле. ИИ не просто показывает товары, но и дает советы, учитывая предыдущие диалоги пользователя и его сохраненные коллекции.

Представители компании отметили, что работа Аск Pinterest как отдельного приложения гарантирует отсутствие влияния на интерфейс основной платформы. Если этот опыт окажется успешным, ожидается, что функции приложения в будущем будут интегрированы в основное приложение Pinterest. Таким образом компания стремится конкурировать с такими гигантами, как Google, Meta и Shopify, на рынке электронной коммерции на базе ИИ.

Новые инструменты для рекламодателей

Вместе с новым приложением Pinterest анонсировал ряд обновлений и для рекламодателей. В частности, были представлены Pinterest Модел Контекст Протокол (МКП) и другие маркетинговые инструменты на базе ИИ. Эти технологии помогают брендам более точно таргетировать свои кампании на целевую аудиторию и создавать контент с высокой вероятностью конверсии в покупку.

По сообщениям TechCrunch и других технологических изданий, эти новости были объявлены накануне международного фестиваля «Каннес Лионс» во Франции. Ожидается, что в этом году главной темой мероприятия станет роль ИИ в рекламе и маркетинге. Pinterest фокусируется на обучении моделей с использованием собственных данных, что делает его рекомендации более точными и специализированными по сравнению с общими ботами, такими как ChatGPT.

Для пользователей из Узбекистана Pinterest также остается основным источником идей для дизайна, моды и интерьера. Широкий доступ к таким инструментам, как Аск Pinterest, позволит пользователям эффективно использовать ИИ при обустройстве дома или создании персонального стиля. Пока точных сроков глобального запуска полной версии приложения не называли.

PinterestИскусственный ИнтеллектТехнологииAsk PinterestЭлектронная Коммерция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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