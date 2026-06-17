Россия объявила о плане полного отказа от карт Visa и Mastercard

·31·Технологии
Россия объявила о плане полного отказа от карт Visa и Mastercard

Национальная система платежных карт (НСПК) разработала стратегию постепенного отказа от карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных банками страны. Этот план основан не на административных запретах, а на мерах экономического стимулирования, и предполагает доведение доли международных карт на рынке до нуля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно новой стратегии, НСПК предлагает резко снизить ставки межбанковской комиссии (интерчейндж) по этим картам. Эта мера сделает обслуживание карт Visa и Mastercard экономически невыгодным для банков-эмитентов. В результате ожидается, что банки проявят больше интереса к переводу своих клиентов на национальные платежные системы.

Экономическое давление и технологические затраты

по данным иксбт.ком, после ухода международных платежных систем с российского рынка техническая поддержка работы этих карт внутри страны легла на плечи НСПК. Этот процесс требует значительных финансовых затрат, при этом владельцы данных карт лишились международных привилегий и программ лояльности.

По словам генерального директора НСПК Дмитрия Дубинина, постепенное снижение межбанковской комиссии позволит банкам безболезненно вывести международные карты из обращения. Этот процесс должен обеспечить максимально комфортный переход, сохранив удобство безналичных платежей для граждан.

Текущая ситуация на рынке и изменения

В настоящее время на финансовом рынке России наблюдаются следующие показатели:

  • Доля национальной платежной системы «Мир» в общем объеме операций превысила 75 процентов;
  • По расчетам Центрального банка России, доля карт Visa и Mastercard в обращении составляет примерно 17 процентов;
  • Возможность выпуска новых международных карт отсутствует, а существующие работают только до истечения срока их действия.
По мнению экспертов, эта инициатива направлена на полное устранение зависимости платежной инфраструктуры России от внешних факторов. Российским банкам дали один месяц на предоставление своих отзывов по этому предложению. После этого ожидается определение конкретных сроков снижения ставок.

Для пользователей из Узбекистана эти процессы не окажут прямого влияния, однако для наших соотечественников в России и предпринимателей, ведущих там деятельность, полная национализация платежных систем поможет четче понимать механизмы расчетов. В будущем карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, утратят свою значимость даже для внутреннего использования.

VisaMastercardРоссияПлатежная СистемаБанк
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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