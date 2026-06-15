Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых

В Англии 11-летний Чарли Орчард-Лайл во время прогулки с мамой по побережью наткнулся на неожиданную и редкую находку.

Предмет, который поначалу показался обычным камнем, после изучения специалистами оказался зубом древнего хоботного животного.

Ученые установили, что находка принадлежит вымершему виду Ананкус арверненсис, жившему примерно от 2 до 8,5 миллионов лет назад.

Сообщается, что зуб шириной около 10 сантиметров является верхним левым коренным зубом животного. Специалисты полагают, что он долгое время хранился среди прибрежных скал и был вынесен на берег в результате эрозии.

Интересно, что мать Чарли назвала это событие настоящим чудом, вспомнив, что незадолго до находки сын говорил о своей большой любви к слонам.