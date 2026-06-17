Австрия одержала победу на чемпионате мира после 28-летнего перерыва
Сборная Австрии по футболу успешно начала свое долгожданное возвращение на чемпионат мира. Подопечные Ральфа Рангника в первом туре группового этапа одержали победу над Иорданией со счетом 3:1, завоевав первые три очка на мундиале спустя 28 лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.
Матч, прошедший на стадионе «Сан-Франциско Бэй Эриа» в городе Санта-Клара, имел историческое значение для Австрии. Команда последний раз принимала участие в самом престижном турнире мира в 1998 году, и все это время болельщики не праздновали побед. По информации Goal.com, австрийцы с самого начала игры взяли инициативу в свои руки.
На 20-й минуте встречи Романо Шмид мощным ударом открыл счет и вывел свою команду вперед. Команда Ральфа Рангника, владевшая мячом 62% времени в первом тайме, казалось, полностью контролировала игру. Однако сборная Иордании, дебютирующая на чемпионате мира, показала, что не намерена сдаваться без боя.
Драматические повороты во втором таймеС началом второго тайма иорданцы организовали неожиданную атаку. На 50-й минуте Али Олван нашел свободное пространство в штрафной площади и точным ударом восстановил равновесие. Этот гол немного сбил темп сборной Австрии, и атаки во главе с Марселем Забитцером и Сашей Калайджем с трудом пробивали плотную оборону соперника.
Чтобы изменить ситуацию, Ральф Рангник выпустил на поле опытного нападающего Марко Арнаутовича. Бывшая звезда клубов «Интер» и «Сток Сити» сумел забить на 69-й минуте, однако после проверки системы VAR гол был отменен из-за игры рукой Стефана Поша в момент атаки.
Тем не менее, давление Австрии принесло плоды на 76-й минуте. Угловой в исполнении Марселя Забитцера вызвал суматоху в защите Иордании, и Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота. Итоговый счет в конце игры установил опытный Марко Арнаутович, обеспечив своей команде важную победу.
Эта победа создала для Австрии хорошие возможности для выхода в плей-офф в группе Дж. Иордания же, несмотря на поражение, доказала в своем дебютном матче, что может оказать достойное сопротивление фавориту. В следующих турах Австрия постарается укрепить свое лидерство в группе.
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