Австрия одержала победу на чемпионате мира после 28-летнего перерыва

Сборная Австрии по футболу успешно начала свое долгожданное возвращение на чемпионат мира. Подопечные Ральфа Рангника в первом туре группового этапа одержали победу над Иорданией со счетом 3:1, завоевав первые три очка на мундиале спустя 28 лет. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Матч, прошедший на стадионе «Сан-Франциско Бэй Эриа» в городе Санта-Клара, имел историческое значение для Австрии. Команда последний раз принимала участие в самом престижном турнире мира в 1998 году, и все это время болельщики не праздновали побед. По информации Goal.com, австрийцы с самого начала игры взяли инициативу в свои руки.

На 20-й минуте встречи Романо Шмид мощным ударом открыл счет и вывел свою команду вперед. Команда Ральфа Рангника, владевшая мячом 62% времени в первом тайме, казалось, полностью контролировала игру. Однако сборная Иордании, дебютирующая на чемпионате мира, показала, что не намерена сдаваться без боя.

Драматические повороты во втором тайме

С началом второго тайма иорданцы организовали неожиданную атаку. На 50-й минуте Али Олван нашел свободное пространство в штрафной площади и точным ударом восстановил равновесие. Этот гол немного сбил темп сборной Австрии, и атаки во главе с Марселем Забитцером и Сашей Калайджем с трудом пробивали плотную оборону соперника.

Чтобы изменить ситуацию, Ральф Рангник выпустил на поле опытного нападающего Марко Арнаутовича. Бывшая звезда клубов «Интер» и «Сток Сити» сумел забить на 69-й минуте, однако после проверки системы VAR гол был отменен из-за игры рукой Стефана Поша в момент атаки.

Тем не менее, давление Австрии принесло плоды на 76-й минуте. Угловой в исполнении Марселя Забитцера вызвал суматоху в защите Иордании, и Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота. Итоговый счет в конце игры установил опытный Марко Арнаутович, обеспечив своей команде важную победу.

Эта победа создала для Австрии хорошие возможности для выхода в плей-офф в группе Дж. Иордания же, несмотря на поражение, доказала в своем дебютном матче, что может оказать достойное сопротивление фавориту. В следующих турах Австрия постарается укрепить свое лидерство в группе.