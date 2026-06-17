В Италии предлагают бесплатно жить в роскошных виллах

Для тех, кто мечтает жить бесплатно среди зеленых холмов и уникальных пейзажей Тосканы, появилась интересная возможность. В стране желающим предлагают бесплатно проживать в роскошных виллах и исторических усадьбах. Однако взамен необходимо выполнить одно важное условие.

Речь идет о системе хусе ситтинг (присмотр за домом), которая уже широко распространена во многих странах. Правило очень простое: владельцы жилья, уезжающие в длительную поездку, передают свою собственность надежным людям. Взамен эти люди получают право жить в этих домах без оплаты аренды.

Обычно условия согласовываются с каждым владельцем индивидуально. В большинстве случаев от участников требуется поддерживать чистоту в доме, ухаживать за садом, поливать растения, присматривать за домашними животными и выполнять повседневные хозяйственные дела.

Сторонники этой системы считают это уникальным шансом пожить в одном из самых красивых регионов Италии, не тратя больших средств. При этом такой способ гораздо экономнее программ по покупке старых домов за бесценок, ставших популярными в последние годы, так как такие дома впоследствии требуют дорогостоящего ремонта.

Однако эта идея понравилась не всем. Пользователи социальных сетей выражают недовольство, отмечая, что уход за садом, животными и домашние дела на практике могут превратиться в полноценный рабочий день без оплаты.

Также многие напомнили, что такая возможность предоставляется не каждому. В комментариях подчеркивается, что окончательное решение все равно принимают владельцы жилья. Они самостоятельно выбирают кандидатов, которым могут доверить свою собственность.

Несмотря на различные споры, система хусе ситтинг становится все более популярной среди путешественников, которые хотят попробовать пожить за границей, почувствовать новую среду и при этом не тратить деньги на жилье.