В Италии предлагают бесплатно жить в роскошных виллах

·52·Мир
В Италии предлагают бесплатно жить в роскошных виллах

Для тех, кто мечтает жить бесплатно среди зеленых холмов и уникальных пейзажей Тосканы, появилась интересная возможность. В стране желающим предлагают бесплатно проживать в роскошных виллах и исторических усадьбах. Однако взамен необходимо выполнить одно важное условие.

Речь идет о системе хусе ситтинг (присмотр за домом), которая уже широко распространена во многих странах. Правило очень простое: владельцы жилья, уезжающие в длительную поездку, передают свою собственность надежным людям. Взамен эти люди получают право жить в этих домах без оплаты аренды.

Обычно условия согласовываются с каждым владельцем индивидуально. В большинстве случаев от участников требуется поддерживать чистоту в доме, ухаживать за садом, поливать растения, присматривать за домашними животными и выполнять повседневные хозяйственные дела.

Сторонники этой системы считают это уникальным шансом пожить в одном из самых красивых регионов Италии, не тратя больших средств. При этом такой способ гораздо экономнее программ по покупке старых домов за бесценок, ставших популярными в последние годы, так как такие дома впоследствии требуют дорогостоящего ремонта.

Однако эта идея понравилась не всем. Пользователи социальных сетей выражают недовольство, отмечая, что уход за садом, животными и домашние дела на практике могут превратиться в полноценный рабочий день без оплаты.

Также многие напомнили, что такая возможность предоставляется не каждому. В комментариях подчеркивается, что окончательное решение все равно принимают владельцы жилья. Они самостоятельно выбирают кандидатов, которым могут доверить свою собственность.

Несмотря на различные споры, система хусе ситтинг становится все более популярной среди путешественников, которые хотят попробовать пожить за границей, почувствовать новую среду и при этом не тратить деньги на жилье.

ИталияТоскана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Спасено более 400 кошек, украденных на мясоСпасено более 400 кошек, украденных на мясоСегодня, 14:34Стали известны сенсационные подробности мирного соглашения между США и ИраномСтали известны сенсационные подробности мирного соглашения между США и ИраномСегодня, 12:59Автобус с 28 белорусскими юными футболистами подвергся обстрелуАвтобус с 28 белорусскими юными футболистами подвергся обстрелуСегодня, 12:41В Кыргызстане ввели 5-летние налоговые льготы для блогеровВ Кыргызстане ввели 5-летние налоговые льготы для блогеровСегодня, 12:2510 крупнейших водоемов мира высыхают на наших глазах10 крупнейших водоемов мира высыхают на наших глазахСегодня, 11:51Трамп резко осудил удары Израиля по БейрутуТрамп резко осудил удары Израиля по БейрутуСегодня, 10:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных