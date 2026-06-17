Тоттенхэм готов обновить трансферный рекорд ради Сандро Тонали

Лондонский «Тоттенхэм» планирует совершить масштабные покупки в летнее трансферное окно. Новый главный тренер команды Роберто Де Дзерби определил полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали в качестве основной цели для радикального обновления состава. Ожидается, что этот трансфер положит начало новой эпохе амбиций лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

По данным издания ГИВЭМЭСПОРТ, «Тоттенхэм» готов потратить на итальянского футболиста примерно 80–85 миллионов фунтов стерлингов. Если эта сделка состоится, он станет самым дорогим приобретением в истории клуба. Текущий рекорд принадлежит Танги Ндомбеле, который был куплен из «Лиона» в 2019 году за 55 миллионов фунтов.

Революция Де Дзерби и обещания руководства клуба

Руководство «Тоттенхэма», который за последние два сезона опустился в нижнюю часть турнирной таблицы Премьер-лиги, пообещало болельщикам серьезные перемены. Семья Льюисов, владеющая клубом, заявила о полной поддержке проекта Роберто Де Дзерби и выделении значительных средств на трансферном рынке. Сандро Тонали должен стать центральной фигурой новой системы, которую выстраивает Де Дзерби.

«Ньюкасл Юнайтед» пока запрашивает за свою звезду 100 миллионов фунтов стерлингов. Однако «сороки» могут пойти на уступки в цене, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей и адаптироваться к новым правилам расходов Премьер-лиги. Ранее «Ньюкасл» разрешил Энтони Гордону перейти в «Барселону» для восстановления финансового баланса.

Конкуренция и ситуация на трансферном рынке

В борьбе за Сандро Тонали «Тоттенхэм» на данный момент лидирует. Хотя «Манчестер Юнайтед» вышел из гонки из-за высокой стоимости игрока, «Арсенал» и «Манчестер Сити» продолжают следить за ситуацией. Руководство «Тоттенхэма» намерено привлечь футболиста возможностью стать главным лидером команды под руководством Де Дзерби.

По сообщению Goal.com, «Тоттенхэм» уже успел совершить несколько трансферов. В частности, Энди Робертсон и Маркос Сенеси присоединились к команде в качестве свободных агентов. Кроме того, лондонцы ведут активные переговоры по защитнику «Брайтона» Ян Полю ван Хекке. Трансфер Тонали, как ожидается, станет самой крупной и решающей частью летней кампании.