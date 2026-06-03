Препарат, остановивший рак, поразил ученых

В борьбе с раком появилась новая надежда. По сообщению Те Гуардиан, инновационный препарат «Амивантамаб» продемонстрировал высокую эффективность в лечении тяжелых форм рака головы и шеи.

Согласно данным, этот препарат прошел испытания в ходе масштабных клинических исследований, проведенных в 11 странах. В исследовании приняли участие 102 пациента, все из которых находились в тяжелом состоянии и ранее не получили ожидаемого результата от химиотерапии и иммунотерапии.

Результаты исследования поразили специалистов. У 15 участников опухоли полностью исчезли, что оценивается медицинским сообществом как «беспрецедентное достижение».

Отмечается, что препарат «Амивантамаб» вводится подкожно в виде инъекции один раз в три недели. Ученые продолжают исследования и планируют изучить его эффективность и безопасность на более широких клинических этапах.

Эксперты оценивают этот результат как начало новой эры в борьбе с онкологическими заболеваниями и подчеркивают, что в будущем этот препарат может стать новой надеждой для многих пациентов.