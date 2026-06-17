Криштиану Роналду и ЧМ-2026: какой будет новая роль легенды Португалии

·6·Спорт
Криштиану Роналду и ЧМ-2026: какой будет новая роль легенды Португалии

В то время как ожидается, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в чемпионате мира 2026 года, разгораются споры о его пользе для команды и игровом времени на поле. Многие эксперты анализируют, как физическое состояние 41-летнего нападающего и его выносливость на протяжении турнира повлияют на шансы Португалии на победу. Об этом сообщает Goal.com .

Бывший тренер английской Премьер-лиги, португальский специалист Карлуш Карвалью в интервью Sky Sports поделился своими мыслями о роли Роналду на мундиале в Северной Америке. По его словам, ключом к успеху Португалии может стать умение главного тренера сборной Роберто Мартинеса правильно распределить силы звездного футболиста.

Стратегия управления минутами

Карвалью отметил, что Криштиану Роналду не обязательно отыгрывать полные 90 минут в каждом матче. «Если вы спросите меня, я отвечу, что тренер может лучше управлять Криштиану. Его не нужно выпускать на каждую минуту. Нужно понимать, что силы следует беречь для следующих важных встреч. Возможно, будет достаточно, если он сыграет 60 или 70 минут», — говорит специалист.

Однако при реализации этой теории на практике могут помешать личные амбиции футболиста. Карвалью добавил, что Роналду, если чувствует себя хорошо, всегда хочет оставаться на поле и помогать своей команде на 100% на пути к чемпионству. В этом случае на первый план выходит взаимопонимание между игроком и тренером.

По сообщению Goal.com, Роберто Мартинес с момента своего назначения постоянно поддерживает Роналду. Тем не менее, у болельщиков все еще свежи в памяти воспоминания о ЧМ-2022, когда Гонсалу Рамуш в плей-офф «пригвоздил» почетного нападающего к скамейке запасных. Мартинес подчеркивает, что пока не принял окончательного решения по составу, так как конкуренция крайне высока.

Психологическое влияние и лидерство

Несмотря на возраст, Криштиану Роналду сумел забить 25 голов в последних 30 международных матчах. Это свидетельствует о том, что он все еще находится на высоком уровне. Карвалью особо отметил психологическое влияние Роналду внутри команды:

  • его менталитет победителя подталкивает других игроков вперед;
  • Роналду по-прежнему остается одной из важнейших фигур для Португалии;
  • его опыт служит большой школой для молодых футболистов.
В конечном итоге все будет зависеть от смелости Роберто Мартинеса и того, насколько Роналду примет меняющиеся футбольные реалии. Поскольку сборная Португалии стремится стать чемпионом мира, каждому игроку, даже если это Криштиану Роналду, придется пересмотреть свою роль в интересах команды.

Криштиану РоналдуПортугалияЧМ-2026ФутболРоберто Мартинес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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