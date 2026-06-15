Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных

В Нидерландах произошло одно из важных событий для пищевой промышленности. В городе Схиплёйден запущена первая в мире ферма, предназначенная для производства мяса без убоя животных.

Данная технология основана на культивировании клеток, полученных от живых животных, в специальных условиях. Клетки выращиваются в биореакторах и со временем превращаются в мышечную ткань.

В процессе ученые контролируют уровень температуры, кислорода и питательных веществ. Сообщается, что в результате получается продукт, по структуре и вкусу очень близкий к обычному мясу.

Специалисты подчеркивают, что с помощью этого метода можно точно регулировать содержание белка, жиров и других питательных веществ.

Пока проект находится на стадии тестирования. Ожидается, что ферма выйдет на полную мощность в 2028 году.