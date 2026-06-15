Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
В Нидерландах произошло одно из важных событий для пищевой промышленности. В городе Схиплёйден запущена первая в мире ферма, предназначенная для производства мяса без убоя животных.
Данная технология основана на культивировании клеток, полученных от живых животных, в специальных условиях. Клетки выращиваются в биореакторах и со временем превращаются в мышечную ткань.
В процессе ученые контролируют уровень температуры, кислорода и питательных веществ. Сообщается, что в результате получается продукт, по структуре и вкусу очень близкий к обычному мясу.
Специалисты подчеркивают, что с помощью этого метода можно точно регулировать содержание белка, жиров и других питательных веществ.
Пока проект находится на стадии тестирования. Ожидается, что ферма выйдет на полную мощность в 2028 году.
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