Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных

·4·Мир
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных

В Нидерландах произошло одно из важных событий для пищевой промышленности. В городе Схиплёйден запущена первая в мире ферма, предназначенная для производства мяса без убоя животных.

Данная технология основана на культивировании клеток, полученных от живых животных, в специальных условиях. Клетки выращиваются в биореакторах и со временем превращаются в мышечную ткань.

В процессе ученые контролируют уровень температуры, кислорода и питательных веществ. Сообщается, что в результате получается продукт, по структуре и вкусу очень близкий к обычному мясу.

Специалисты подчеркивают, что с помощью этого метода можно точно регулировать содержание белка, жиров и других питательных веществ.

Пока проект находится на стадии тестирования. Ожидается, что ферма выйдет на полную мощность в 2028 году.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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