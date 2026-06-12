Неожиданный сюрприз на свадьбе: невесте подарили робота

На одной из свадеб в Узбекистане произошло необычное и неожиданное событие. Во время церемонии «келин салом» актриса Шахло Зоирова преподнесла подарок, который удивил всех гостей.

Она показала большую коробку, красиво упакованную в синюю бумагу, и объявила, что внутри находится гуманоидный робот, привезенный из Китая. Эта новость стала сюрпризом как для гостей, так и для пользователей социальных сетей.

Вручение робота в качестве свадебного подарка стало новшеством для многих, и это событие вызвало широкие обсуждения в интернете. Одни оценивают это как признак современности, другие же не скрывают своего удивления, поскольку это резко отличается от традиционных свадебных подарков.

Данное видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав различные мнения и реакции. Кто-то назвал эту идею очень креативной, а кто-то считает такой подарок необычным и даже неожиданным.