Актер Шахзод Султонов женится: первые кадры со свадьбы (видео)

Сегодня, 16 июня, день свадьбы молодого актера Шахзода Султонова. На своей странице в Instagram он поделился с поклонниками некоторыми моментами этого радостного дня.

Эта долгожданная свадьба наконец-то состоялась. В социальных сетях уже широко разошлись видео того, как жених покидает свой дом и отправляется к дому невесты в сопровождении музыкантов.

Данные видео вызвали большой интерес среди поклонников, которые выражают теплые пожелания молодому актеру. Многие поздравляют его с этим радостным событием и желают счастья и благополучия.

Как стало известно, девушка, за которой женится Шахзод Султонов, родилась в 2007 году и сейчас ей исполнилось 18 лет. Он вступает в брак с девушкой, чьей будущей профессией станет врач.

Вечерняя часть свадебных торжеств также ожидается с большим интересом. Оставайтесь с нами — мы будем делиться с вами самыми интересными и радостными моментами свадебного вечера.