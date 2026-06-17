Как Харри Кейн стал сильнее после неудач в Германии

Капитан сборной Англии Харри Кейн подходит к чемпионату мира 2026 года в своей лучшей физической и психологической форме. Хотя его переход в чемпионат Германии изначально начался с сезона без трофеев и вызвал немало критики, эксперты отмечают, что именно этот переходный период помог нападающему выйти на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com .

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отверг сомнения в отношении своего звездного форварда, заявив, что его физическое состояние находится на высшем уровне. Ранее часто звучали разговоры о том, что Кейн выгорает к концу сезона, однако новая среда в мюнхенском клубе устранила эту проблему. По словам Компани, футболист сейчас находится в той наивысшей точке, в которой он и должен быть.

Неожиданная польза сезона без трофеев

По данным издания Daily Mail, тот факт, что Кейн не выиграл трофеев в первый год в Мюнхене, стал для него дополнительным источником мотивации. Эту ситуацию сравнивают с тем, как Пеп Гвардиола остался без титулов в своем дебютном сезоне в «Манчестер Сити». Именно эта неудача усилила жажду побед нападающего и сделала его более решительным.

После этого Харри Кейн дважды стал чемпионом Бундеслиги и победителем Кубка Германии с «Баварией», избавившись от ярлыка «игрока без трофеев». Сам футболист признал, что титулы повысили его авторитет не только внешне, но и в глазах одноклубников. Теперь он возвращается в сборную как настоящий победитель.

Календарь Бундеслиги и физическое преимущество

Отдаление от беспощадного графика английской Премьер-лиги положительно сказалось на физическом состоянии Кейна. Меньшее количество команд в Германии (18) и наличие зимнего перерыва позволили ему восстановить силы. Журналист BILD Кристиан Фальк отмечает, что после зимнего перерыва Кейн чувствует себя гораздо бодрее, что является огромным преимуществом для сборной Англии.

Статистические данные также подтверждают форму нападающего: в сезоне 2025-26 он забил в общей сложности 61 гол за «Баварию» во всех турнирах. Этот результат показывает, что тяжелое выступление на Евро-2024 не оставило следа. Кейн даже в шутку сказал немецким журналистам, что следующий трофей будет не для Германии, а для Англии.

В заключение можно сказать, что перед чемпионатом мира Харри Кейн достиг своего пика не только физически, но и психологически. Болельщики сборной Англии ожидают увидеть на этот раз совершенно другого капитана — жаждущего трофеев и полного сил.