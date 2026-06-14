Ученые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структура

·31·Мир
Ученые в изумлении: под льдами Антарктиды обнаружена огромная загадочная структура

Международная группа ученых обнаружила под ледяным щитом Восточной Антарктиды ранее неизвестную геологическую структуру континентального масштаба. Она состоит из системы огромных бассейнов, скрытых под слоем льда толщиной до трех километров, и получила название «Провинция веерообразных бассейнов Восточной Антарктиды». Об этом сообщила пресс-служба Даремского университета.

Сообщается, что в состав этой геологической структуры входят ряд объектов, изученных ранее по отдельности — бассейны Уилкса и Авроры, а также бассейн, в котором расположено озеро Восток, считающееся крупнейшим подледным озером на Земле. Хотя ранее они исследовались обособленно, теперь впервые подтверждено, что они являются единой взаимосвязанной системой.

По мнению ученых, данная структура сформировалась в результате процесса радиального растяжения земной коры, который постепенно расширялся из центральной точки, образуя треугольные бассейны. Исследователи сравнивают эту систему с раскрытой ладонью: большой палец остается неподвижным у основания, а остальные пальцы расходятся в стороны. Вероятно, эта провинция сформировалась в течение нескольких тектонических этапов, связанных с эволюцией суперконтинента Гондвана и последующим отделением Антарктиды от Австралии.

Это открытие имеет важное значение не только для восстановления геологического прошлого континента, но и для изучения влияния подледного рельефа на движение льдов в наши дни. В то же время оно может послужить инструментом для оценки стабильности ледяных щитов, наиболее чувствительных к изменению климата.

Восточная АнтарктидаДаремский университетВилксовская впадинаОзеро ВостокГондвана
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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