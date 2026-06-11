Что нужно есть для поддержания здоровья сердца

·23·Здоровье
Что нужно есть для поддержания здоровья сердца

Группа международных ученых определила простой и эффективный способ защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследования, регулярное употребление продуктов, богатых полезными биологически активными веществами — флаванолами, значительно снижает риск смертности от болезней сердца. Об этом сообщает издание «Корреспондент».

Специалисты из Редингского университета, Калифорнийского университета, Гарвардской медицинской школы и компании Марс, Инк. проанализировали рацион питания более 30 тысяч человек, проживающих в США и Великобритании. Результаты исследования показали, что большинство людей не получают в достаточном количестве флаванолы, имеющие важное значение для функционирования сердца и сосудов.

Ведущий автор исследования доктор Хавер Оттавиани отмечает, что для поддержания здоровья сердца недостаточно просто употреблять много любых фруктов или овощей. По его мнению, содержание флаванолов в различных продуктах существенно различается. Поэтому для достижения максимального защитного эффекта для организма необходимо уделять особое внимание выбору конкретных продуктов.

Среди продуктов, богатых флаванолами, специалисты выделили сливу, ежевику, зеленый чай, зеленый горошек, фасоль, вишню, яблоки, клубнику, чернику и фасоль пинто. Их регулярное включение в рацион может принести значительную пользу сердечно-сосудистой системе.

По словам профессора Редингского университета Гюнтера Кунле, рекомендация употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день по-прежнему актуальна. Однако современные исследования показывают, что важно не только количество, но и состав, а также нутритивная ценность продуктов.

Ученые продолжают более глубокое изучение влияния этого полезного вещества на здоровье человека. Специалисты подчеркивают, что подобные исследования в будущем послужат основой для разработки более эффективных и точных диетологических рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Университет РидингаКалифорнийский университетГарвардская медицинская школаMarsInc.Хавьер Оттавиани
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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