Bill Gates, Epstein ile ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı

·28·Dünya
Bill Gates, Epstein ile ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Kongresi'nde Jeffrey Epstein'in faaliyetlerini soruşturan komisyona ifade verdi. Oturum kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi James Comer, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelerde Gates'in isminin birçok kez geçmesinin ardından ifade vermesini talep etmişti.

Belgelere göre, Gates ve Epstein arasındaki ilişkiler 2011 yılında başladı ve en az 2014 yılının sonuna kadar devam etti.

Önceden hazırlanan açıklamaya göre Gates, yasa koyuculara hiçbir zaman başka insanlara zarar vermediğini söylemeyi amaçlıyor.

Bill GatesJeffrey EpsteinABDKongreMicrosoft
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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